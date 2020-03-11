Режим повышенной готовности из-за аварии газопровода на Алтае пока не сняли

Восстановительные работы после повреждения газопровода в Майме завершились. Все газовые котельные Горно-Алтайска и Майминского района, ранее переведенные на альтернативные виды топлива, работают в штатном режиме, сообщает официальный портал Республики Алтай.

В Горно-Алтайске и Майминском районе восстановлена подача горячего водоснабжения.

Во вторник, 10 марта, в микрорайоне Алгаир в селе Майма во время проведения буровых работ сотрудники частной организации повредили газопровод высокого давления.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил ввести на территориях Горно-Алтайска и Майминского района режим повышенной готовности. Оперативные службы сейчас проводят мониторинг температурного режима на всех социально значимых объектах.