В администрации Бийска прокомментировали ситуацию касательно медицины в городе. В частности, власти заявили, что с медициной в наукограде все не так плохо, как об этом говорят местные жители. Соответствующее сообщение опубликовало издание "Бийский рабочий".
"Хотелось бы возразить на реплику "медицины в городе Бийске нет". Да, назрела необходимость вносить изменения. Да, назрела необходимость обратить пристальное внимание на здравоохранение. Но говорить, что здравоохранения у нас в городе нет – я глубоко с этим не согласна. Так может сказать только человек, который совсем не болеет", – высказала мнение заместитель главы Бийска по социальным вопросам Антонина Мелихова.
При этом в Бийске четко прослеживается нехватка медиков в поликлиниках. Сегодня в городе действуют две программы по привлечению медработников – это предоставление жилья и денежные выплаты. Порядка ста квартир в наукограде закреплены за сотрудниками больниц и поликлиник.
В мэрии подчеркнули, что программы дают положительные результаты. Так, в Бийск уже приехали 17 специалистов с высшим образованием.
Комментарии
Власти Бийска "глубоко не согласны" с тем, что в городе плохо с медициной
ну, да, в Бийске не плохо с медициной, а отвратительно.
Эту, как ее, переписку Энгельса с этим, как его, дьявол... с Каутским.
―Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?
―Да не согласен я.
―Что, с Энгельсом или с Каутским?
―С обоими.
ее просто НЕТ
Ну да, штат врачей в Бийске укомплектован всего на 40%...и всё хорошо...у администрации.
Вопрос почему основной?
Да потому что не ходят и не бывают, не лежат товарищи в больницах Бийска.