Власти Бийска "глубоко не согласны" с тем, что в городе плохо с медициной

В администрации Бийска прокомментировали ситуацию касательно медицины в городе. В частности, власти заявили, что с медициной в наукограде все не так плохо, как об этом говорят местные жители. Соответствующее сообщение опубликовало издание "Бийский рабочий".

"Хотелось бы возразить на реплику "медицины в городе Бийске нет". Да, назрела необходимость вносить изменения. Да, назрела необходимость обратить пристальное внимание на здравоохранение. Но говорить, что здравоохранения у нас в городе нет – я глубоко с этим не согласна. Так может сказать только человек, который совсем не болеет", – высказала мнение заместитель главы Бийска по социальным вопросам Антонина Мелихова.

При этом в Бийске четко прослеживается нехватка медиков в поликлиниках. Сегодня в городе действуют две программы по привлечению медработников – это предоставление жилья и денежные выплаты. Порядка ста квартир в наукограде закреплены за сотрудниками больниц и поликлиник.

В мэрии подчеркнули, что программы дают положительные результаты. Так, в Бийск уже приехали 17 специалистов с высшим образованием.