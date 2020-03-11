Илья Варламов приедет в Барнаул с "советами мэру"

Блогер-урбанист Илья Варламов на своем сайте заявил о турне по 68 городам России. Таким образом он планирует презентовать свою книгу "100 советов мэру".

По словам Варламова, большинства ошибок в благоустройстве города можно избежать, если сами горожане будут понимать, как их обманывают. Как подчеркивает блогер, никто не застрахован от "некомпетентных дураков, принимающих решения". В книге он собрал все положительные практики по организации городской среды.

Турне начнется с Вологды, а Барнаул стоит в списке 11-м. Дата и место проведения встречи пока неизвестны, однако блогер предложил желающим помочь ему записываться в волонтеры.

Барнаул не раз попадал под критику Варламова. Так, в декабре 2019-го урбанист назвал ремонт Алтайской офтальмологической больницы одним из худших в году, а чуть ранее включил жилой комплекс на проспекте Красноармейском в топ самых уродливых зданий России.