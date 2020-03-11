Росстат рассказал, в каких сферах зарабатывают больше всего

Росстат опубликовал данные по наиболее высокооплачиваемым сферам деятельности за 2019 год. Согласно размещенным сведениям, больше всех зарабатывали сотрудники финансовой и страховой сфер – почти 103 тыс. рублей в месяц.

Второе место заняли горняки и нефтяники со средней зарплатой в 89 тыс. рублей. Третье место поделили работники сферы информации и связи, науки и техники – их зарплата держалась на уровне 73-74 тыс. рублей.

Самая низкая заработная плата – в сфере общественного питания (28 тыс. рублей). Недалеко ушло сельское и лесное хозяйства – 31,5 тыс. рублей в месяц.

Как уже сообщал amic.ru, средняя заработная плата в Алтайском крае по итогам 2019 года составила около 28 тыс. рублей. Это единственный регион в Сибири, где средний заработок не дотягивает до 30 тысяч в месяц.