Полиция перекроет площадь Свободы в Барнауле

Гарнизонный развод полицейских нарядов состоится в Барнауле в четверг, 12 марта. В связи с этим с 14:30 до 16:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому – от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Об этом предупреждает пресс-служба администрации Барнаула.

Общественный транспорт на время проведения развода поедет по объездным маршрутам. Автобусы № 17 и 73 будут разворачиваться на проспекте Красноармейском, № 55 поедет по Ползунова, а № 57 и № 60 будут объезжать участок по ул. Большой Олонской.

Власти приносят извинения за возможные неудобства и просят водителей заранее выбирать объездные пути.