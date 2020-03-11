Итоговое заседание суда по делу администратора барнаульского приюта "Успех" Ларисы Ягофаровой прошло в среду, 11 марта, в Барнауле.
Ягофарову приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом приговор вступит в действие только когда младшему ребенку осужденной исполнится 14 лет – в 2028 году. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".
Как ранее писал amic.ru, следователи выяснили, что женщина путем обмана похитила 1,3 млн рублей у трех престарелых инвалидов. Они оказались в трудной жизненной ситуации и находились в приюте. Один из них – ветеран Великой Отечественной войны.
История скандального приюта для пенсионеров, который открыла общественная организация "Мир без наркотиков – "Успех", началась в мае 2019 года. Не менее 15 человек жили в квартире, запах мочи из которой вызывал недовольство соседей. В Сети опубликовали видео, на котором пожилые постояльцы приюта спали без матрацев и были истощены.
Возле дома, где был организован приют, Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24", который пытался снять на видео, как забирают умершую.
Общественная организация "Успех" была зарегистрирована в Минюсте с 2012 года, а в феврале 2019 года была включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края. После скандала организацию вычеркнули из реестра поставщиков социальных услуг.
Комментарии
Дак она ещё настрогает
какая мерзость, и эти люди живут рядом с нами
Похожа на Алису которая "пьяного" мальчика задавила.
Грабить стариков и инвалидов это не просто гадко, это омерзительно.
Таких надо лишать материнства, а не отсрочку давать.
Ягофарову приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом приговор вступит в действие только когда младшему ребенку осужденной исполнится 14 лет — в 2028 году. БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Законы для жуликов написаны.
ну а там и амнистия в честь очередной 100500ой годовщины вов....наших налогов уже не хватает армию зэков кормить
Отпустили бы сразу по УДО, всем понятно, что реально она сидеть не будет!
Ветеран воевал, чтобы такой суд защищал его интересы...
О, надо же! А когда стариков, инвалидов, детей, ветеранов и участников ВОВ, блокадников ежедневно и ежечасно обирают стаи голодных чинуш- это ничего, это можно!
Странные вы, ребята, тут на АМИКЕ ... инфантильные. Эта обидела 15 человек, и об этом узнали, и тратят время на свои негодования, а в это время разного рода деятели Россию растаскивают- до этого вам дела нет. Мда... болото с лягушками...
ЗЫ Эту нисколько не обеляю!