Итоговое заседание суда по делу администратора барнаульского приюта "Успех" Ларисы Ягофаровой прошло в среду, 11 марта, в Барнауле.

Ягофарову приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом приговор вступит в действие только когда младшему ребенку осужденной исполнится 14 лет – в 2028 году. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".

Как ранее писал amic.ru, следователи выяснили, что женщина путем обмана похитила 1,3 млн рублей у трех престарелых инвалидов. Они оказались в трудной жизненной ситуации и находились в приюте. Один из них – ветеран Великой Отечественной войны.

История скандального приюта для пенсионеров, который открыла общественная организация "Мир без наркотиков – "Успех", началась в мае 2019 года. Не менее 15 человек жили в квартире, запах мочи из которой вызывал недовольство соседей. В Сети опубликовали видео, на котором пожилые постояльцы приюта спали без матрацев и были истощены.

Возле дома, где был организован приют, Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24", который пытался снять на видео, как забирают умершую.

Общественная организация "Успех" была зарегистрирована в Минюсте с 2012 года, а в феврале 2019 года была включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края. После скандала организацию вычеркнули из реестра поставщиков социальных услуг.