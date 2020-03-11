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Суд вынес приговор экс-ад­ми­ни­стра­то­ру при­ю­та "Успех" Ла­ри­се Яго­фа­ро­вой

, ИА "Амител"
Она сядет в тюрьму, но не сейчас
Лариса Ягофарова / Скриншот видео телеканала 'Катунь 24'

Лариса Ягофарова / Скриншот видео телеканала "Катунь 24"

Итоговое заседание суда по делу администратора барнаульского приюта "Успех" Ларисы Ягофаровой прошло в среду, 11 марта, в Барнауле.

Ягофарову приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом приговор вступит в действие только когда младшему ребенку осужденной исполнится 14 лет – в 2028 году. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".

Как ранее писал amic.ru, следователи выяснили, что женщина путем обмана похитила 1,3 млн рублей у трех престарелых инвалидов. Они оказались в трудной жизненной ситуации и находились в приюте. Один из них – ветеран Великой Отечественной войны.

История скандального приюта для пенсионеров, который открыла общественная организация "Мир без наркотиков – "Успех", началась в мае 2019 года. Не менее 15 человек жили в квартире, запах мочи из которой вызывал недовольство соседей. В Сети опубликовали видео, на котором пожилые постояльцы приюта спали без матрацев и были истощены. 

Возле дома, где был организован приют, Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24", который пытался снять на видео, как забирают умершую.

Общественная организация "Успех" была зарегистрирована в Минюсте с 2012 года, а в феврале 2019 года была включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края. После скандала организацию вычеркнули из реестра поставщиков социальных услуг.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

11.03.2020 13:09
- гость -

Дак она ещё настрогает

11.03.2020 13:13
- гость -

какая мерзость, и эти люди живут рядом с нами

11.03.2020 13:23
- гость -

Похожа на Алису которая "пьяного" мальчика задавила.
Грабить стариков и инвалидов это не просто гадко, это омерзительно.
Таких надо лишать материнства, а не отсрочку давать.

11.03.2020 13:24
Я ЛЕГЕНДА

Ягофарову приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом приговор вступит в действие только когда младшему ребенку осужденной исполнится 14 лет — в 2028 году. БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

11.03.2020 13:26
- гость -

Законы для жуликов написаны.

11.03.2020 13:46
петух с докучаево

ну а там и амнистия в честь очередной 100500ой годовщины вов....наших налогов уже не хватает армию зэков кормить

11.03.2020 13:55
- гость -

Отпустили бы сразу по УДО, всем понятно, что реально она сидеть не будет!

11.03.2020 13:56
- гость -

Ветеран воевал, чтобы такой суд защищал его интересы...

11.03.2020 14:21
Митенька ржевский

О, надо же! А когда стариков, инвалидов, детей, ветеранов и участников ВОВ, блокадников ежедневно и ежечасно обирают стаи голодных чинуш- это ничего, это можно!
Странные вы, ребята, тут на АМИКЕ ... инфантильные. Эта обидела 15 человек, и об этом узнали, и тратят время на свои негодования, а в это время разного рода деятели Россию растаскивают- до этого вам дела нет. Мда... болото с лягушками...
ЗЫ Эту нисколько не обеляю!

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