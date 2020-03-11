Большая часть зараженных коронавирусом китайцев выздоровела

Почти 76% всех зараженных коронавирусом в Китае уже выздоровели. Об этом сообщают в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. За последние сутки выявили лишь 24 новых случая заражения, причем 10 из них завезли в Китай из-за рубежа.

Всего в КНР заболели коронавирусом почти 80 тысяч человек. На данный момент в больницах находятся 16 тысяч, из которых 4,5 тысячи пребывают в тяжелом состоянии. По последним данным, число погибших от коронавируса Covid-19 в Китае достигло 3158 человек. За пределами КНР наибольшее число заразившихся отмечается в Италии, Южной Корее, Иране, Франции, Испании, Германии и Японии. В России зафиксировали 23 случая заболевания.

Как уже сообщал amic.ru, мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий в столице, число участников которых превышает пять тысяч человек. Ограничение продлится до 10 апреля 2020 года.