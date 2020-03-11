Житель Рубцовска подстрелил косулю, забредшую в город

Окровавленного детеныша косули нашли жители Рубцовска на одной из городских улиц. Ловили животное специалисты Минприроды Алтайского края, сообщает издание "Местное время".

Когда очевидцы заметили ослабленного детеныша, сразу же вызвали спецслужбы. По приезду спасателей животное пыталось бежать, но из-за ослабленного состояния это ему не удалось. Как рассказали спасатели, косулю подстрелили в шею.

Животное в итоге спасти не удалось. Выяснилось, что его возраст – полтора года.

По сообщениям жителей Рубцовска, косулю заметили в городе вечером 10 марта. Она бегала по улицам в южной части города, при этом была здорова. Ее пытались поймать, но не смогли. Позже в животное кто-то стрелял.

Был ли найден стрелок, не сообщается.