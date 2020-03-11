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Житель Рубцовска подстрелил косулю, забредшую в город

, ИА "Амител"
Животное погибло
Фото: 'Местное время'

Фото: "Местное время"

Окровавленного детеныша косули нашли жители Рубцовска на одной из городских улиц. Ловили животное специалисты Минприроды Алтайского края, сообщает издание "Местное время".

Когда очевидцы заметили ослабленного детеныша, сразу же вызвали спецслужбы. По приезду спасателей животное пыталось бежать, но из-за ослабленного состояния это ему не удалось. Как рассказали спасатели, косулю подстрелили в шею.

Животное в итоге спасти не удалось. Выяснилось, что его возраст – полтора года.

По сообщениям жителей Рубцовска, косулю заметили в городе вечером 10 марта. Она бегала по улицам в южной части города, при этом была здорова. Ее пытались поймать, но не смогли. Позже в животное кто-то стрелял.

Был ли найден стрелок, не сообщается.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

11.03.2020 14:22
Митенька ржевский

А что вы хотите от жителей Рубцовска? Там так...

11.03.2020 14:23
- гость -

Ущербный Сибирский мужичонка

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