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Молодость и панк-рок: "Наше Радио" разыгрывает билеты на концерт группы "Порнофильмы"

, ИА "Амител"
Панк-группа презентует новый альбом "Это пройдет" 22 марта в клубе-ресторане "Фараон"

В рамках тура панк-группа "Порнофильмы" посетит Барнаул 22 марта 2020 года. Презентация песен из нового альбома пройдет в клубе-ресторане "Фараон".

"Порнофильмы" – одна из самых политизированных панк-групп в России. В музыкальном плане это динамичный и понятный панк-рок. Тексты – максимально прямолинейные, при этом ироничные и несколько "ядовитые", называющие вещи своими именами. Коллектив выделяется на фоне других российских панк-групп пропагандой здорового образа жизни, все участники группы – вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.

Всю свою музыку они записывали в гараже и сводили долгие годы сами. Каждое выступление – словно последнее: полная самоотдача, энергетический взрыв и глубокое погружение в атмосферу панк-рока.

"Наше Радио" специально для поклонников группы подготовило несколько билетов, которые будут разыграны в прямых эфирах. Слушайте "Наше Радио" на волне 106.4FM, и испытайте свою удачу. 

Концерт "Порнофильмы"
22 марта 2020 г., 19:00
Проспект Ленина, 154а, к7, клуб-ресторан "Фараон"

Время прямых эфиров "Нашего Радио" 106.4FM с 15:00 до 16:00
Телефон прямого эфира 27-18-12

Приобрести билеты на концерт можно на Кассы.ру

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.03.2020 11:07
Filin

Да какие это панки, веганы и поклонники ЗОЖ. Хипстеры какие-то

12.03.2020 11:37
АБОРИГЕН

12.03.2020 11:07
Filin
Панки разные бывают. Есть "Порнофильмы" а есть "Ночная трость", очень разные, но тем не менее.

12.03.2020 11:48
Аборигену

Но тем не менее это все вопли вырождения.

12.03.2020 11:52
Митенька ржевский

Зарубите себе на носу- панк умер в середине 90-х, рок- ещё раньше, в 1986 году, а в СССР и России этих понятий не было, нет и не будет, поскольку все идеи понк- и рокдвижения выхолощены, причёсаны и демонстрируются по имперским каналам.

12.03.2020 11:55
Митенька ржевский

все участники группы – вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.
***
Тушите свет и расходимся. Рупь за сто- там ещё парочка латентных г0м0секов имеется.

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