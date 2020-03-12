Молодость и панк-рок: "Наше Радио" разыгрывает билеты на концерт группы "Порнофильмы"

В рамках тура панк-группа "Порнофильмы" посетит Барнаул 22 марта 2020 года. Презентация песен из нового альбома пройдет в клубе-ресторане "Фараон".
"Порнофильмы" – одна из самых политизированных панк-групп в России. В музыкальном плане это динамичный и понятный панк-рок. Тексты – максимально прямолинейные, при этом ироничные и несколько "ядовитые", называющие вещи своими именами. Коллектив выделяется на фоне других российских панк-групп пропагандой здорового образа жизни, все участники группы – вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.
Всю свою музыку они записывали в гараже и сводили долгие годы сами. Каждое выступление – словно последнее: полная самоотдача, энергетический взрыв и глубокое погружение в атмосферу панк-рока.
"Наше Радио" специально для поклонников группы подготовило несколько билетов, которые будут разыграны в прямых эфирах. Слушайте "Наше Радио" на волне 106.4FM, и испытайте свою удачу.
Концерт "Порнофильмы"
22 марта 2020 г., 19:00
Проспект Ленина, 154а, к7, клуб-ресторан "Фараон"
Время прямых эфиров "Нашего Радио" 106.4FM с 15:00 до 16:00
Телефон прямого эфира 27-18-12
Приобрести билеты на концерт можно на Кассы.ру
Комментарии
Да какие это панки, веганы и поклонники ЗОЖ. Хипстеры какие-то
12.03.2020 11:07
Filin
Панки разные бывают. Есть "Порнофильмы" а есть "Ночная трость", очень разные, но тем не менее.
Но тем не менее это все вопли вырождения.
Зарубите себе на носу- панк умер в середине 90-х, рок- ещё раньше, в 1986 году, а в СССР и России этих понятий не было, нет и не будет, поскольку все идеи понк- и рокдвижения выхолощены, причёсаны и демонстрируются по имперским каналам.
все участники группы – вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.
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Тушите свет и расходимся. Рупь за сто- там ещё парочка латентных г0м0секов имеется.