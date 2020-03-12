Молодость и панк-рок: "Наше Радио" разыгрывает билеты на концерт группы "Порнофильмы"

В рамках тура панк-группа "Порнофильмы" посетит Барнаул 22 марта 2020 года. Презентация песен из нового альбома пройдет в клубе-ресторане "Фараон".

"Порнофильмы" – одна из самых политизированных панк-групп в России. В музыкальном плане это динамичный и понятный панк-рок. Тексты – максимально прямолинейные, при этом ироничные и несколько "ядовитые", называющие вещи своими именами. Коллектив выделяется на фоне других российских панк-групп пропагандой здорового образа жизни, все участники группы – вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.

Всю свою музыку они записывали в гараже и сводили долгие годы сами. Каждое выступление – словно последнее: полная самоотдача, энергетический взрыв и глубокое погружение в атмосферу панк-рока.

"Наше Радио" специально для поклонников группы подготовило несколько билетов, которые будут разыграны в прямых эфирах. Слушайте "Наше Радио" на волне 106.4FM, и испытайте свою удачу.

Концерт "Порнофильмы"

22 марта 2020 г., 19:00

Проспект Ленина, 154а, к7, клуб-ресторан "Фараон"



Время прямых эфиров "Нашего Радио" 106.4FM с 15:00 до 16:00

Телефон прямого эфира 27-18-12



Приобрести билеты на концерт можно на Кассы.ру