Сибиряки заметили НЛО. Фото

Странный светящийся шар завис на площадке между домами в микрорайоне КСМ в Новосибирске накануне вечером, 10 марта.

По словам очевидцев, он прилетел со стороны леса, сообщается в группе "КСМ и Берёзовое".

В комментариях к сообщению некоторые подписчики связали появление НЛО с политическими событиями в стране. Так, один из них предположил, что это "огонек светлого будущего, ведь скоро примут поправки в Конституцию".

Некоторые комментаторы сообщили, что готовы даже заплатить инопланетянам, лишь бы они их забрали с собой.

Как уже сообщал amic.ru, накануне депутаты Госдумы во втором чтении приняли пакет поправок в Конституцию, который вынесут на всероссийское голосование 22 апреля.