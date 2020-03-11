Стало известно, чем россияне занимаются в поездах

Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, какие занятия в дальних поездках по железной дороге являются самыми популярными у россиян. Результатами исследования поделилось издание "Лента.ру".

Так, наиболее часто россияне во время путешествий на поезде спят или читают книги. За эти пункты проголосовало больше всего респондентов – 31,7% и 25,4% соответственно. При этом читать предпочитают в основном женщины, а вот спать любят все.

Еще 15,4% путешествующих рассказали, что в дороге они принимают пищу, 13,6% смотрят фильмы, 11,3% респондентов общаются, а 2,7% – работают. Примечательно, что фильмы выбирают в большей степени мужчины.