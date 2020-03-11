Барнаульский элеватор выставили на торги

Власти Алтайского края выставили на торги один из крупнейших промышленных объектов Барнаула – элеватор. На данный момент зернохранилище находится в региональной собственности и сдается в аренду компании "Грейн Плюс".

В лот входят 25 зданий. Это склады, цеха, лаборатории и административный комплекс. Бонусом идут почти 59 тысяч кв.м земли, железнодорожный путь и причал. Назначение участка также остается промышленным, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Начальная цена – почти 122 млн рублей. Сбор заявок уже начался и продлится до 1 апреля 2020 года, а подведение итогов аукциона состоится 7 апреля.

Как уже сообщал amic.ru, идею продажи элеватора власти вынашивают уже более года.