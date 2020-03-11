Чиновник заверил, что цены на бензин в России останутся на прежнем уровне

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что цены на бензин в России не будут снижены из-за обрушения нефтяных котировок, однако пообещал, что и не вырастут. Слова чиновника передает ТАСС.

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно", – объяснил Сазанов.

По словам чиновника, стабильность цен на топливо объясняется наличием некого защитного механизма, позволяющего исключить влияние на него резкого роста и падения стоимости нефти.

Напомним, цены на нефть обрушились на треть 9 марта после неудачной конференции ОПЕК+. Саудовская Аравия и ее партнеры настаивали на дополнительном снижении объема добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия и Казахстан хотели сохранить действующие ограничения. С 1 апреля все участники переговоров могут наращивать добычу без ограничений.