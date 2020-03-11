"Крымской весны" в Барнауле не будет. Виноват коронавирус

Концерт "Крымская весна" в Барнауле, который должен был состояться 15 марта, отменили на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщает ТАСС.
Также фестиваль отменили в Новосибирске, Омске, Томске, Иркутске, Красноярске и Горно-Алтайске.
Как уже писал amic.ru, в Барнауле концерт планировали провести на площади Свободы. Мероприятие посвящено очередной годовщине присоединения Крыма к России.
Напомним, 16 марта 2014 года состоялся референдум, по результатам которого абсолютное большинство жителей полуострова – 96% – поддержали воссоединение с РФ. В центре Симферополя после окончания голосования собрался многотысячный митинг-концерт. С тех пор событие широко отмечается каждый год во всех регионах России.
Комментарии
Может просто у кого то мозг заработал
Да, да, вирус виноват. Не потому что это унылая казёнщина, никому не нужная, а именно вирус.
Народ мог собраться по поводу Крыма, но с другой повесткой. Какой коронавирус в Барнауле? Или ожидали приезда на праздник китайцев?
А скажите куда тогда идти .....
Жалко что отменили.Будь он неладен, этот короновирус.
Соловья посмотри там вечный Крым и 41й год
Барнаул машина времени. Живём прошлым не хватает комсомольских собраний и октябрятских утренников. Ничего нового придумать сами не можем. Капсула времени .
11.03.2020 16:01
горожанин
Так у власти те кому при Брежневе 20-25 было. Они другого и не знают.
Да охолонились ватаны.
Угар имперский крымнашизма прошел.
В карманах ветер гулять стал в связи с этим приобретением.
Тут опять к годовщине как и 6 лет назад рубль теряет покупательскую способность
В этом городе не стоит ждать нового .современного Организаторы туристического направления составляют планы по озеленению и благоустройству , а другие "кухарки" занимаются работой ,на их взгляд ,не менее важной для города.
11.03.2020 16:18
Коник
Купила мама коника, а коник без ноги.
видимо поэтому собирает всякую муть.
Кризис на дворе, экономней надо быть. вот и все, вирус не при чем.