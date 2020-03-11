"Крымской весны" в Барнауле не будет. Виноват коронавирус

Концерт "Крымская весна" в Барнауле, который должен был состояться 15 марта, отменили на фоне вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Также фестиваль отменили в Новосибирске, Омске, Томске, Иркутске, Красноярске и Горно-Алтайске.

Как уже писал amic.ru, в Барнауле концерт планировали провести на площади Свободы. Мероприятие посвящено очередной годовщине присоединения Крыма к России.

Напомним, 16 марта 2014 года состоялся референдум, по результатам которого абсолютное большинство жителей полуострова – 96% – поддержали воссоединение с РФ. В центре Симферополя после окончания голосования собрался многотысячный митинг-концерт. С тех пор событие широко отмечается каждый год во всех регионах России.