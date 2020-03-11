Уже в этом году в России могут появиться мобильные пункты для переписи населения, сообщают "Известия" со ссылкой на заявление замглавы Росстата Павла Смелова.

По словам Смелова, в 2020 году в офисах крупных российских компаний и на производствах может быть организована работа мобильных переписных участков. Он отметил, что такие пункты могут появиться в тех организациях, руководители которых отправят соответствующий запрос в Росстат.

"Создание мобильных участков поможет пройти электронную перепись тем, кто не сможет встретиться с переписчиком из-за недостатка свободного времени. Консультации волонтеров помогут тем, кто пока еще не на "ты" с компьютером или мобильным устройством, либо не является активным пользователем портала "Госуслуги", – пояснил Смелов.

Замглавы Росстата отметил, что идея с мобильными переписными участками заимствована у коллег из Белоруссии. В прошлом году 28% населения Белоруссии было учтено только благодаря таким пунктам.

По предварительным подсчетам, на открытие мобильных пунктов Росстату будет необходимо выделить 2 млрд рублей без учета вознаграждения для переписчиков. Напомним, всероссийская перепись населения состоится с 1 по 31 октября 2020 года.