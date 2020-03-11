15 педагогов продолжат борьбу за звание "Воспитатель года Алтая – 2020"

Жюри подвело итоги заочного этапа конкурса "Воспитатель года Алтая – 2020". В нем приняли участие 29 педагогов со всего края.

Материалы участников рассматривали эксперты: руководители детских садов, преподаватели кафедр дошкольного образования и специалисты муниципальных органов. Комиссия допустила ко второму этапу 15 человек. Среди них шесть педагогов из городских учреждений и девять – из сельских, сообщается на официальном сайте региона.

Второй этап пройдет в Барнауле с 30 марта по 4 апреля 2020 года. Мероприятие проведут в Барнаульском педагогическом колледже и детском саду № 268. Воспитатели покажут профессиональное мастерство в различных испытаниях. По их итогам определят семь финалистов, которые попадут в третий этап конкурса.