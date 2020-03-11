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Госдума приняла поправки к Конституции

, ИА "Амител"
Теперь решение за Советом Федерации и россиянами
Фото: Vmeste-rf.tv

Фото: Vmeste-rf.tv

В среду, 11 марта, Госдума приняла в третьем окончательном чтении президентский закон о поправках в Конституцию, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Сегодня же поправки рассмотрит Совет Федерации.

Всего в Конституцию внесли почти 390 поправок, которые касаются 22 различных статей. В частности, депутаты поддержали идею об обнулении президентских сроков для Владимира Путина, что позволяет ему вновь участвовать в выборах в 2024 году. Ранее действующий президент сам одобрил это предложение.

При этом депутаты отклонили порядка 170 поправок. Среди них – запрет высшим чиновникам иметь недвижимость за границей.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

11.03.2020 15:57
гость

Комментариев нет!!!!

11.03.2020 15:59
- гость -

"При этом депутаты отклонили порядка 170 поправок. Среди них — запрет высшим чиновникам иметь недвижимость за границей."

Только из-за отклонения этой поправки можно уже не ходить, или голосовать против.

11.03.2020 16:00
BLATNOI

В частности, депутаты поддержали идею об обнулении президентских сроков для Владимира Путина, что позволяет ему вновь участвовать в выборах в 2024 году.

11.03.2020 16:03
- гость -

Голосуем за прежнева )))

11.03.2020 16:07
- гость -

Схожу, проголосую

11.03.2020 16:09
- гость -

Не дальновидные эти депутаты, нужно было обнулять деятельность не легитимного, иначе сядет как минимум на пожизненный срок...

11.03.2020 16:13
- гость -

Ну что предки ссыльных, чувствуете исторический момент? Мы вступаем в уникальную ступень развития. Когда фраза "все лучшее впереди" даже для недалекого человека превращается в мыльный пузырь.

11.03.2020 16:13
- гость -

особенно умиляет "Количество граждан, принявших участие в общероссийском голосовании, определяется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования"

то есть унося бюллетень с собой на память ты как-бы и не принимаешь участия в голосовании )))

11.03.2020 16:15
- гость -

11.03.2020 16:00
BLATNOI

В частности, депутаты поддержали идею об обнулении президентских сроков для Владимира Путина, что позволяет ему вновь участвовать в выборах в 2024 году.

КПРФ голосовала против данной поправки...

11.03.2020 16:22
Санёк

Где бы почитать эти поправки?

11.03.2020 16:24
- гость -

11.03.2020 16:22
Санёк

В первом абзаце ссылка.

11.03.2020 16:24
месный

11.03.2020 16:13
- гость -

Ну дак докинуть до нужного колличества то походу ничё не мешает

11.03.2020 16:30
- гость -

КПРФ голосовала против данной поправки...

КПРФ не Против были а воздержались. за Против получили бы по башке

11.03.2020 16:32
Санёк

11.03.2020 16:24
- гость -
**************
Спасибо, только там еще нужно через пару ссылок перейти, чтоб прочесть)

11.03.2020 16:47
- гость -

11.03.2020 16:32
Санёк

Да вроде не сложное испытание)

11.03.2020 16:47
- гость -

=Теперь решение за Советом Федерации и россиянами

Последних можно и не спрашивать. К чему воздух сотрясать

11.03.2020 16:48
- гость -

11.03.2020 16:30
- гость -

КПРФ голосовала против данной поправки...

КПРФ не Против были а воздержались. за Против получили бы по башке


Фракция КПРФ в Государственной думе единственная проголосовала против предложения депутата-космонавта Валентины Терешковой (ЕР) обнулить сроки действующего президента в связи с принятием новой Конституции.

В целом же по вопросу принятия поправок к Конституции во втором чтении, также единственная фракция КПРФ в полном составе воздержалась от голосования, отказавшись поддерживать скопом как положительные социальные, так и негативные политические поправки к Основному закону страны.

ЛДПР, ЕР и СР голосовали за в обоих случаях.

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