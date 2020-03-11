Госдума приняла поправки к Конституции

В среду, 11 марта, Госдума приняла в третьем окончательном чтении президентский закон о поправках в Конституцию, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Сегодня же поправки рассмотрит Совет Федерации.
Всего в Конституцию внесли почти 390 поправок, которые касаются 22 различных статей. В частности, депутаты поддержали идею об обнулении президентских сроков для Владимира Путина, что позволяет ему вновь участвовать в выборах в 2024 году. Ранее действующий президент сам одобрил это предложение.
При этом депутаты отклонили порядка 170 поправок. Среди них – запрет высшим чиновникам иметь недвижимость за границей.
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"При этом депутаты отклонили порядка 170 поправок. Среди них — запрет высшим чиновникам иметь недвижимость за границей."
Только из-за отклонения этой поправки можно уже не ходить, или голосовать против.
В частности, депутаты поддержали идею об обнулении президентских сроков для Владимира Путина, что позволяет ему вновь участвовать в выборах в 2024 году.
Голосуем за прежнева )))
Схожу, проголосую
Не дальновидные эти депутаты, нужно было обнулять деятельность не легитимного, иначе сядет как минимум на пожизненный срок...
Ну что предки ссыльных, чувствуете исторический момент? Мы вступаем в уникальную ступень развития. Когда фраза "все лучшее впереди" даже для недалекого человека превращается в мыльный пузырь.
особенно умиляет "Количество граждан, принявших участие в общероссийском голосовании, определяется по количеству бюллетеней в ящиках для голосования"
то есть унося бюллетень с собой на память ты как-бы и не принимаешь участия в голосовании )))
11.03.2020 16:00
BLATNOI
В частности, депутаты поддержали идею об обнулении президентских сроков для Владимира Путина, что позволяет ему вновь участвовать в выборах в 2024 году.
КПРФ голосовала против данной поправки...
Где бы почитать эти поправки?
11.03.2020 16:22
Санёк
В первом абзаце ссылка.
11.03.2020 16:13
- гость -
Ну дак докинуть до нужного колличества то походу ничё не мешает
КПРФ голосовала против данной поправки...
КПРФ не Против были а воздержались. за Против получили бы по башке
11.03.2020 16:24
- гость -
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Спасибо, только там еще нужно через пару ссылок перейти, чтоб прочесть)
11.03.2020 16:32
Санёк
Да вроде не сложное испытание)
=Теперь решение за Советом Федерации и россиянами
Последних можно и не спрашивать. К чему воздух сотрясать
11.03.2020 16:30
- гость -
КПРФ голосовала против данной поправки...
КПРФ не Против были а воздержались. за Против получили бы по башке
Фракция КПРФ в Государственной думе единственная проголосовала против предложения депутата-космонавта Валентины Терешковой (ЕР) обнулить сроки действующего президента в связи с принятием новой Конституции.
В целом же по вопросу принятия поправок к Конституции во втором чтении, также единственная фракция КПРФ в полном составе воздержалась от голосования, отказавшись поддерживать скопом как положительные социальные, так и негативные политические поправки к Основному закону страны.
ЛДПР, ЕР и СР голосовали за в обоих случаях.