Госдума приняла поправки к Конституции

В среду, 11 марта, Госдума приняла в третьем окончательном чтении президентский закон о поправках в Конституцию, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Сегодня же поправки рассмотрит Совет Федерации.

Всего в Конституцию внесли почти 390 поправок, которые касаются 22 различных статей. В частности, депутаты поддержали идею об обнулении президентских сроков для Владимира Путина, что позволяет ему вновь участвовать в выборах в 2024 году. Ранее действующий президент сам одобрил это предложение.

При этом депутаты отклонили порядка 170 поправок. Среди них – запрет высшим чиновникам иметь недвижимость за границей.