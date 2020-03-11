Заявления на весеннюю охоту начнут принимать в Алтайском крае с 17 марта

В Алтайском крае с 17 марта стартует прием заявлений на добычу боровой дичи и гусей в весенний период охоты 2020 года. Соответствующие разрешения традиционно будут выдавать в Минприроды региона.

В ведомстве сообщили, что в этом году охотиться разрешат в общедоступных угодьях Мамонтовского, Ребрихинского, Каменского, Курьинского и Рубцовского районов.

Подать заявление можно районным специалистам на местах либо по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, 230, каб. 105. График работы – с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48. Выходные – суббота и воскресенье.

Ранее amic.ru сообщал, что в России в ближайшие два года изменят правила выдачи лицензий на оружие. По словам главы Росгвардии Виктора Золотова, данные владельцев, продавцов и производителей оружия будут объединены в единую электронную систему. При этом лицензии на разрешение также будут выдавать в электронном виде, а документом, подтверждающим право на владение оружием, будет выступать одна пластиковая карточка.