Большая пробка собралась за новым мостом в Барнауле

Грузовик "подмял" под себя ВАЗ-2110 на Правобережном тракте в Барнауле. Фотографиями поделились участники сообщества "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте". О пострадавших ничего не сообщается.

Согласно порталу "Яндекс. Пробки", на выезде из города образовался серьезный затор.

Как уже писал amic.ru, утром 11 марта в Барнауле собрались пробки на нескольких участках городских дорог. Крупнейший затор образовался на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор. Причиной также стало ДТП. На преодоление этого участка уходило около получаса.

В целом в утренние часы в Барнауле затруднения на дорогах оценивались от семи до девяти баллов из 10 возможных.