Второй человек в истории излечился от ВИЧ

Второй человек в истории полностью вылечился от ВИЧ-инфекции, говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

Так называемый "Лондонский пациент", настоящее имя которого не раскрывается, стал вторым человеком после Тимоти Рэя Брауна, излечившегося от ВИЧ в 2007 году. Обоим пациентам провели трансплантацию донорского костного мозга. Отмечается, что "Лондонский пациент" продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев.

Как уже сообщал amic.ru, в конце февраля Владимир Путин потребовал вдвое (до 90%) увеличить охват антивирусной терапией россиян с ВИЧ, а также обеспечить финансированием и разработать программы профилактики ключевых групп риска, в которых распространяется инфекция.