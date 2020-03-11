Авиабилеты резко подорожают с 12 марта

Международная ассоциация гражданской авиации (IATA) предупредила россиян о росте стоимости международных авиабилетов до 12%. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России.

Причина – в падении курса рубля по отношению к доллару и евро. Для покупки международных авиабилетов используют евро и доллар, курс которых на неделю фиксируется IATA в ночь на среду. С 12 по 17 марта внутренний курс европейской валюты составит 82 рубля, американской – 72,5 рубля, что повысит стоимость авиабилетов на 9-12%.

Как уже сообщал amic.ru, туроператоры уже начали повышать цены на зарубежные путевки из-за падения курса рубля. Жители региона бросились оплачивать забронированные туры по старому курсу, чтобы не переплатить.