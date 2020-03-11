Авиабилеты резко подорожают с 12 марта

Международная ассоциация гражданской авиации (IATA) предупредила россиян о росте стоимости международных авиабилетов до 12%. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России.
Причина – в падении курса рубля по отношению к доллару и евро. Для покупки международных авиабилетов используют евро и доллар, курс которых на неделю фиксируется IATA в ночь на среду. С 12 по 17 марта внутренний курс европейской валюты составит 82 рубля, американской – 72,5 рубля, что повысит стоимость авиабилетов на 9-12%.
Как уже сообщал amic.ru, туроператоры уже начали повышать цены на зарубежные путевки из-за падения курса рубля. Жители региона бросились оплачивать забронированные туры по старому курсу, чтобы не переплатить.
Комментарии
Кредиты возьмём.
11.03.2020 16:42
- гость -
ага, привыкать что-ли, под 30% годовых......
всё ж для народа, и дорога в рабство, и бессменный "царь"....
....а там глядишь и власть по наследству узаконят
тай отменил визы для россиян
А как падение рубля влияет на стоимость перелета, если авиакомпании получают от государства компенсацию за высокую стоимость нефти.
Другой вопрос, что количество полетов снизилось, не оправдались ожидания авиакомпаний и они решили отыграться на россиянах.
А что , у нас это норма : богатеть за счет бедных.
11.03.2020 16:50
- гость -
вам бы путинизм головного мозга полечить...
Цену нефти втоптали в пол, а авиаперелеты дорожают? вот так цирк
я ничего не понимаю в этой экономике - как цену на бензин снизить - нет, доля нефти в бензине минимальна, поэтому снижения не ждите...в авиационном топливе другой расклад?
А причина падения рубля?
прути&сечин,не?