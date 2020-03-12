Помощь рядом: в алтайском пансионате пожилые жители могут получить и уход, и лечение

В декабре прошлого года на Алтае открылся пансионат для нуждающихся в уходе "Новые Зори". Сейчас пансионат получил лицензию на осуществление медицинской деятельности и стал медико-социальным учреждением. Теперь там готовы принимать не только социальных подопечных, но и людей с заболеваниями Альцгеймера, Паркинсона, деменцией, переломом шейки бедра, после инфарктов, инсультов, а также оказывать паллиативную и хосписную помощь.

Закуплено все необходимое новое медицинское оборудование, сделан ремонт в соответствии с санитарными нормами и правилами, сформирована безбарьерная среда, позволяющая свободно перемещаться маломобильным подопечным как внутри помещения, так и по огромной территории. Пансионат находится в экологической лесной зоне: свежий воздух и прогулки положительно влияют на состояние здоровья наших пациентов. Также в учреждении обустроены уютные палаты с современной системой вентиляции с персональным душем и туалетом.

Профессиональная команда сотрудников пансионата обеспечивает высокий уровень жизни подопечного, поддерживает социальную активность, повышает качество его жизни. Проводит досуговые мероприятия.

Чтобы на себе ощутить гостеприимство и уют нового учреждения, в пансионате могут провести экскурсию для тех, кто планирует обратиться туда за помощью.

При размещении в медико-социальном пансионате "Новые Зори" человек зрелого возраста не чувствует себя обузой и не переживает, что доставляет уйму хлопот своей недееспособностью. Более того, здесь он встретит интересных друзей, получит медицинскую помощь, что станет поводом для оптимизма и хорошего настроения.

Пансионат открыт для родственников и друзей 24 часа в сутки.

№ ЛО-22-01-005624 от 14 февраля 2020 года

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Пансионат "Новые Зори"

Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори

ул. Юбилейная, 2

Телефон: 8 (3852) 69 00 08, 8 (3852) 69 07 08

E-mail: noviezori@bk.ru

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