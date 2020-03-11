Сотрудники МВД задержали барнаульца, напавшего с банкой тушенки на продавщицу

Буйного барнаульца, который разбил голову продавщицы пивбара банкой тушенки, задержали сотрудники полиции.

Как сообщили amic.ru в УМВД по Барнаулу, подозреваемым оказался мужчина 1986 года рождения. Его задержали и опросили. После составления медицинского заключения о степени тяжести нанесенных телесных повреждений будет принято процессуальное решение.

Напомним, 11 марта стало известно о том, что разгневанный барнаулец в Международный женский день разбил голову продавщице пивбара банкой тушенки за то, что получил от нее замечание за шум. Мужчина уже ранее был судим и сейчас также осужден условно. По словам очевидца, продавщица – уже не первая его пострадавшая.