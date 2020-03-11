Заблудившихся на Кубани алтайских туристов пришлось пугать медведями

14 туристов из Краснодара и Алтайского края, в том числе двое детей, изучали кубанские достопримечательности в районе Монаховой пещеры и в какой-то момент потеряли тропу. Путешественники запаниковали, экскурсоводу пришлось звонить в МЧС.

Спасателям удалось разыскать туристов, однако многие из них отказались продолжить путь ночью, пожелав переждать темноту рядом с пещерами. Сотрудники "Кубань-СПАС" пошли на хитрость и заявили туристам, что в этих местах любят бродить медведи, поэтому ночевать в горах небезопасно.

В итоге к трем часам утра вся группа оказалась рядом с туристическим автобусом. Медицинская помощь никому не потребовалась, сообщает "Регион-Онлайн".