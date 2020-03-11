При столкновении грузовика и "десятки" под Барнаулом погиб пенсионер

67-летний водитель ВАЗа погиб в результате ДТП с грузовиком на Правобережном тракте под Барнаулом. Подробности инцидента сообщают в ГИБДД по Алтайскому краю.

Как уже писал amic.ru, ДТП произошло днем 11 марта на выезде из Барнаула, между поселками Фирсово и Санниково.

Выяснилось, что водитель грузовика Daewoo выехал на обочину, столкнулся с припаркованным ВАЗ-2110 и сбил водителя отечественного автомобиля, который еще до аварии вышел из салона. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На момент публикации материала на Правобережном тракте в сторону Новосибирска наблюдалась большая пробка.