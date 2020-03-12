Четверг, 12 Март, 08:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,47
€ 81,02
-7°
Обь
4см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Никогда не поздно: женщины Алтайского края будут учиться в "Школе жизни"

, ИА "Амител"
Программа разработана благотворительным фондом "Облака" и отмечена президентским грантом
Фото: proftorg.1prof.by

Фото: proftorg.1prof.by

Благотворительный фонд "Облака" запускает программу "Школа жизни". На ее реализацию Фондом президентских грантов выделено более двух миллионов рублей. Благодаря этой возможности почти 125 женщин, подопечных "Облаков", в течение года будут проходить усиленное обучение по специальным программам. 

Чему учит "Школа жизни"?

Уже сейчас "Облака" запускают курсы по финансовой, правовой грамотности, компьютерные курсы, семинары по трудоустройству, психологические тренинги.   

За год реализации программы "Школа жизни" будет сформировано пять групп по 20-25 участниц. В течение двух месяцев, а именно столько длится обучение, ученицы будут получать необходимые компетенции. В курс "школы" входят 32 занятия. Каждое длится полтора часа, как полноценная студенческая "пара".

Важно, что одновременно с занятиями будет работать детская комната. С малышами будут заниматься профессиональные воспитатели, поэтому подопечные смогут полностью погрузиться в учебу.

 "Школа жизни" на "заочке"

Кроме работы непосредственно с подопечными фонд планирует сделать несколько выездных краткосрочных курсов для малоимущих и многодетных женщин, проживающих в отдаленных районах Алтайского края.

Первое такое мероприятие пройдет уже в апреле 2020 года в Павловске. После –  в Косихе, Новоалтайске, Тальменке и Шадрино. Организаторы "Школы жизни" считают, что в таких курсах нуждается множество женщин, и расстояние не должно быть помехой.

Для того чтобы все обучающие материалы были в открытом доступе для широкого круга лиц, будут выпущены методические сборники "Школы жизни": "Что делать, если вам негде жить", "Что делать, если вам и вашим детям нечего есть", "Что делать, если вас или ваших детей избивает супруг", "Что делать, если в вашей семье есть люди с алкогольной или наркотической зависимостью", "Куда обратиться за помощью в кризисной ситуации".

"Школа жизни" в социальных сетях

Главная цель программы – изменить жизнь подопечных. Это маленький шаг на пути к победе над бедностью и неблагополучием. Фонд "Облака" считает важным, чтобы о проекте узнало как можно больше людей. Для этого была создана специальная группа в соцсети "ВКонтакте"

На пути к большим изменениям и новой жизни участницам программы нужна поддержка. Вы можете написать напутствующее слово или поделиться советом в комментариях группы. 

Подопечные фонда – это женщины, которые балансируют у черты бедности. Даже к легким ударам судьбы они сильно уязвимы. Люди, оказавшиеся на социальном дне, часто повторяют судьбу своих родителей, потому что не знают другой жизни и не видят выхода.

Поэтому программа "Школа жизни" для женщин – шанс начать сначала, получить знания и опыт, которые откроют другой путь. 

Для того чтобы присоединиться к команде фонда "Облака" и стать преподавателем или волонтером программы, оставляйте заявки на сайте фонда или звоните по номеру телефона +7 (385) 259-01-80.  

Благотворительный фонд "Облака"
Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 34
Тел.: +7 (3852) 590-180
Сайт
ВКонтакте
Facebook
Instagram
Одноклассники 
"Школа жизни"

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.03.2020 08:45
- гость -

Презерватив и банан с собой?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:37
Когда Вербное воскресенье в 2020 году и что мы празднуем в этот день 0
08:21
Партия – ничто, человек – всё. Захватит ли Алтайский край новая политическая реформа 1
08:06
Пенсионный фонд отказывает в досрочном выходе на пенсию. Законно ли это? 1
07:47
В России может измениться порядок льготной очереди в детсады. Кого это коснется? 0
07:32
Как коронавирус завоевывает мир. Карта заражений COVID-19 9
07:18
Употребляющих наркотики подростков в России становится меньше 1
07:03
Никогда не поздно: женщины Алтайского края будут учиться в "Школе жизни" 1
06:48
Коронавирус не пройдет. Как сделать защитную маску своими руками 3
06:35
Стало известно, почему полезно пить воду натощак 0
06:12
Рубль упал. Подорожает ли жилье на Алтае и стоит ли отказываться от покупки квартиры 1
06:01
Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 марта 0
23:47
Главу похоронной службы при администрации Барнаула подозревают в незаконном бизнесе 3
23:13
Сотрудники МВД раскрыли кражу телевизора в Алтайском крае 0
22:55
Производство водки снизилось в России 1
22:22
РПЦ создаст список рекомендованной художественной литературы для подростков 6
21:54
Горячая линия заработала для потребителей Алтайского края 0
21:29
ЦИК представил логотип и слоган общероссийского голосования за поправки в Конституцию 4
20:57
Жительница Бийска нанесла 16 ножевых ранений знакомой из-за ревности 1
20:24
Совет федерации одобрил закон об изменениях в Конституции России 3
19:50
В России массово скупают iPhone 2
19:32
Барнаульского подростка обвиняют в причинении смерти школьнице по неосторожности 2
18:45
Крупный пожар на улице Луговой в Барнауле локализован 0
18:26
Расходы на развитие культуры в стране оказались бесполезными 5
17:50
Камышовых котят покажут посетителям барнаульского зоопарка не раньше мая 0
17:47
Крупный пожар ликвидируют в историческом центре Барнаула 3
17:39
Сотрудники МВД задержали барнаульца, напавшего с банкой тушенки на продавщицу 0
17:27
В России придумали, как сэкономить на ЖКХ 6
17:15
При столкновении грузовика и "десятки" под Барнаулом погиб пенсионер 2
17:05
Заблудившихся на Кубани алтайских туристов пришлось пугать медведями 2
16:51
Второй человек в истории излечился от ВИЧ 2
16:33
Авиабилеты резко подорожают с 12 марта 20
16:21
Заявления на весеннюю охоту начнут принимать в Алтайском крае с 17 марта 5
16:06
Большая пробка собралась за новым мостом в Барнауле 2
15:54
Госдума приняла поправки к Конституции 28
15:50
В России могут появиться мобильные пункты для переписи населения 1
15:33
15 педагогов продолжат борьбу за звание "Воспитатель года Алтая – 2020" 2
15:22
"Крымской весны" в Барнауле не будет. Виноват коронавирус 14
15:08
Чиновник заверил, что цены на бензин в России останутся на прежнем уровне 9
14:53
Барнаульский элеватор выставили на торги 8
14:40
"Схематозы "Холидея". Сибирская сеть нашла новый способ банкротить алтайские компании 13
14:29
Стало известно, чем россияне занимаются в поездах 2
14:20
Житель Рубцовска подстрелил косулю, забредшую в город 3
14:08
Сдай кровь – получишь результат: как правильно лечить ОРВИ и ОРЗ 0
13:55
Сибиряки заметили НЛО. Фото 1
13:44
"Мои родители попали в ДТП". Барнаулец лишился 90 тысяч рублей, желая помочь знакомой 3
13:32
Большая часть зараженных коронавирусом китайцев выздоровела 1
13:15
Танцы "под гипнозом": Европа Плюс Барнаул разыгрывает билеты на концерт Artik & Asti 1
13:00
Суд вынес приговор экс-ад­ми­ни­стра­то­ру при­ю­та "Успех" Ла­ри­се Яго­фа­ро­вой 16
12:50
Росстат рассказал, в каких сферах зарабатывают больше всего 6
12:42
Власти Бийска "глубоко не согласны" с тем, что в городе плохо с медициной 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.