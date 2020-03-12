Никогда не поздно: женщины Алтайского края будут учиться в "Школе жизни"

Благотворительный фонд "Облака" запускает программу "Школа жизни". На ее реализацию Фондом президентских грантов выделено более двух миллионов рублей. Благодаря этой возможности почти 125 женщин, подопечных "Облаков", в течение года будут проходить усиленное обучение по специальным программам.

Чему учит "Школа жизни"?

Уже сейчас "Облака" запускают курсы по финансовой, правовой грамотности, компьютерные курсы, семинары по трудоустройству, психологические тренинги.

За год реализации программы "Школа жизни" будет сформировано пять групп по 20-25 участниц. В течение двух месяцев, а именно столько длится обучение, ученицы будут получать необходимые компетенции. В курс "школы" входят 32 занятия. Каждое длится полтора часа, как полноценная студенческая "пара".

Важно, что одновременно с занятиями будет работать детская комната. С малышами будут заниматься профессиональные воспитатели, поэтому подопечные смогут полностью погрузиться в учебу.

"Школа жизни" на "заочке"

Кроме работы непосредственно с подопечными фонд планирует сделать несколько выездных краткосрочных курсов для малоимущих и многодетных женщин, проживающих в отдаленных районах Алтайского края.

Первое такое мероприятие пройдет уже в апреле 2020 года в Павловске. После – в Косихе, Новоалтайске, Тальменке и Шадрино. Организаторы "Школы жизни" считают, что в таких курсах нуждается множество женщин, и расстояние не должно быть помехой.

Для того чтобы все обучающие материалы были в открытом доступе для широкого круга лиц, будут выпущены методические сборники "Школы жизни": "Что делать, если вам негде жить", "Что делать, если вам и вашим детям нечего есть", "Что делать, если вас или ваших детей избивает супруг", "Что делать, если в вашей семье есть люди с алкогольной или наркотической зависимостью", "Куда обратиться за помощью в кризисной ситуации".

"Школа жизни" в социальных сетях

Главная цель программы – изменить жизнь подопечных. Это маленький шаг на пути к победе над бедностью и неблагополучием. Фонд "Облака" считает важным, чтобы о проекте узнало как можно больше людей. Для этого была создана специальная группа в соцсети "ВКонтакте".

На пути к большим изменениям и новой жизни участницам программы нужна поддержка. Вы можете написать напутствующее слово или поделиться советом в комментариях группы.

Подопечные фонда – это женщины, которые балансируют у черты бедности. Даже к легким ударам судьбы они сильно уязвимы. Люди, оказавшиеся на социальном дне, часто повторяют судьбу своих родителей, потому что не знают другой жизни и не видят выхода.

Поэтому программа "Школа жизни" для женщин – шанс начать сначала, получить знания и опыт, которые откроют другой путь.

Для того чтобы присоединиться к команде фонда "Облака" и стать преподавателем или волонтером программы, оставляйте заявки на сайте фонда или звоните по номеру телефона +7 (385) 259-01-80.

Благотворительный фонд "Облака"

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 34

Тел.: +7 (3852) 590-180

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"Школа жизни"