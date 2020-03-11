Камышовых котят покажут посетителям барнаульского зоопарка не раньше мая

8 марта в барнаульском зоопарке произошло пополнение – камышовая кошка Жужа родила двух котят. Это стало неожиданностью для сотрудников зверинца: самку привезли из Краснодара только в январе специально для взрослого кота Айко. Теперь же оказалось, что Жужа приехала уже беременной. Поэтому их знакомство откладывается до подрастания котят.

Как рассказал "Вести Алтай" директор зоопарка Сергей Писарев, кошка сидит в домике вместе с котятами. Их сейчас не тревожат, чтобы малыши окрепли, а мама – чувствовала себя в безопасности.

Посетители зоопарка смогут увидеть котят в лучшем случае в мае, когда их можно будет вынести из теплого помещения.

Напомним, что камышовые коты – вид, занесенный в Красную книгу. В России их насчитывается около 500 особей.