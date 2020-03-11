Расходы на развитие культуры в стране оказались бесполезными

Стало известно, какие статьи расходов российского бюджета оказались бесполезными. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, размещенном на сайте ведомства.

Так, выделяемые каждый год из государственного бюджета средства на развитие культуры в российских регионах оказались бесполезными и никаких позитивных изменений в этой сфере за прошедшие три года не произошло.

Аудитор Сергей Штогрин назвал расходы в бюджетах регионов на эти цели небольшими (порядка четырех процентов), а добавки федерального бюджета слишком размытыми в целом по регионам страны.

Также Штогрин добавил, что объем финансирования национального проекта "Культура" за 2019-2024 годы составит 113,5 миллиарда рублей, из этой суммы 90 процентов — средства федерального бюджета. По мнению аудитора, слишком низкие расходы (два процента от раздела бюджета "Культура и кинематография") не позволят повлиять на ситуацию с развитием культуры.