Барнаульского подростка обвиняют в причинении смерти школьницы по неосторожности

16-летнего подростка из Барнаула обвиняют в причинении смерти школьнице по неосторожности, сообщают в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, инцидент с гибелью несовершеннолетней произошел в декабре 2019 года. Тогда на лестничной площадке одного из подъездов многоквартирного жилого дома компания подростков распивала спиртные спиртные напитки.

Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 15-летняя школьница выбралась через оконный проем на улицу, где встала на выступ плиты стены лицом к дому, удерживая дверцу окна рукой и препятствуя ее закрыванию. Молодой человек, решив помочь девушке забраться внутрь, протянул руку, при этом его плечо стало удерживать форточку. Получив отказ, он спрыгнул с подоконника, в связи с чем окно закрылось, а школьница, потеряв равновесие, упала с девятого этажа и впоследствии скончалась от полученных травм.

Расследование уголовного дела в отношении подростка завершено. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.