Крупный пожар на улице Луговой локализован

Как сообщили amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, крупный пожар в историческом центре Барнаула по адресу ул. Луговая, 4, локализован.

На месте инцидента работают штаб ГО и ЧС города, также присутствуют полиция, скорая и администрация Центрального района. В ходе операции задействовано семь пожарных расчетов. На месте координирует тушение генерал-майор Александр Владимирович Макаров, начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Сотрудников помещения своевременно эвакуировали, пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано в 18:35.

Причина возгорания уточняется.