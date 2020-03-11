В России массово скупают iPhone

На фоне повышения курса доллара в России начали скупать технику Apple. По данным издания "Ъ", наиболее активно сейчас покупают iPhone, поэтому уже к концу марта может образоваться дефицит техники Apple в России.

"Поставки идут с перебоями, а складских запасов смартфонов Apple iPhone при стандартном спросе хватит на ближайшие две-четыре недели, хотя обычно запас рассчитывается до двух месяцев", — сообщили источники "Ъ" в розничных сетях.

В "Билайне" рассказали, что в период со 2 по 9 марта продажи смартфонов Samsung выросли на 45%, а iPhone — на 49%. Однако на это повлиял не только курс валют, но и праздники, акции и скидки. При этом МТС и "Связной" разницы с ожидаемыми продажами не заметили.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции Apple была вынуждена ограничить поставки гаджетов по всему миру. Ctqxfc компания испытывает нехватку iPad Pro и Apple Watch Series 3.