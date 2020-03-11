Совет федерации одобрил закон об изменениях в Конституции России

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 11 марта, одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За его принятие проголосовали 160 сенаторов, один — против и трое воздержались.

Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента снова.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направит закон в региональные заксобрания. Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний, президент направит запрос в КС для проверки не вступивших в силу положений.