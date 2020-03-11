Жительница Бийска нанесла 16 ножевых ранений знакомой из-за ревности

Жительницу Бийска подозревают в убийстве знакомой, которая на почве ревности нанесла ей по меньшей мере 16 ножевых ранений, сообщают в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

Сообщается, что ночью 9 марта 2020 года потерпевшая находилась в гостях у знакомых и распивала в компании спиртные напитки. Во время застолья хозяйке дома не понравилось общение гражданского мужа с гостьей. Произошла ссора в ходе которой подозреваемая избила знакомую, а затем взяла нож и нанесла им по меньшей мере 16 ударов в область жизненно важных органов. 46-летняя горожанка погибла на месте.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Женщина заключена под стражу. Следователи проводят проверку.