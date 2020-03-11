ЦИК представил логотип и слоган общероссийского голосования за поправки в Конституцию

Центризбирком (ЦИК) предварительно утвердил логотип и слоган информационной кампании, которая будет сопровождать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию, слоган голосования – "Наша страна, наша Конституция, наше решение!".

Разработкой символики занималось агентство "ИМА-консалтинг". Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, общая сумма контракта составила 35,8 миллиона рублей. Помимо логотипа и слогана в эту стоимость также вошли около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании.

Как уже сообщал amic.ru, Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 11 марта, одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За его принятие проголосовали 160 сенаторов, один – против и трое воздержались. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.