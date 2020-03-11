Горячая линия заработала для потребителей Алтайского края

В Алтайском крае заработала горячая линия по вопросам защиты прав потребителей, сообщает региональный Центр гигиены и эпидемиологии. Получить консультацию, подготовить претензию, жалобу, иск, а также уточнить какие-либо вопросы можно с 11 по 25 марта.

Отмечается, что горячая линия заработала в рамках празднования Всемирного дня прав потребителей, который отмечают 15 марта. Слоган праздника в 2020 году – "Рациональный потребитель". Его выбрала Всемирная организация потребителей.

Получить консультацию можно по телефонам: (3852) 50-40-61 и 50-68-33 в рабочие дни с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 12:00. Также вопросы можно направить по электронному адресу mail@altcge.ru или оставить вопрос на официальном сайте ведомства в разделе "Обратная связь".

16 марта в Центре гигиены и эпидемиологии состоится день открытых дверей.