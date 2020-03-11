РПЦ создаст список рекомендованной художественной литературы для подростков

Русская православная церковь создаст перечень художественной литературы, рекомендованной для подростков, сообщил председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы приняли решение создать список детской литературы, литературы, которую будут читать подростки, – детской художественной литературы. Я думаю, что в этом году мы его сформируем и опубликуем", – сказал священнослужитель.

Митрополит добавил, что литература занимает особое место в жизни Церкви, и частью этого является День православной книги, который отмечается 14 марта. "Это день нашего внимания к детям, к молодежи, и вообще – день нашей любви к книге. Через книгу мы учились читать, жить, творить добро", – заключил он.