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Производство водки снизилось в России

, ИА "Амител"
А выпуск вина, напротив, вырос
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

С начала 2020 года производство водки в России снизилось на 13,7%, передает ТАСС со ссылкой на Национальный союз защиты потребителей.

Согласно данным агентства, в январе и феврале в России было произведено 9,46 миллиона дал водки. При этом производство игристых вин в стране выросло более чем на четверть, а выпуск коньяка – на 7%.

Также с начала года на 70% сократилось производство винных напитков без добавления этилового спирта. При этом выпуск тихих вин в январе снизился на 22,5% и на 16,4% – в феврале. Производство плодовых вин по итогам первых двух месяцев сократилось на 6%.

В целом же по стране объем производства спиртных напитков (без пива и напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) снизился на 14,8% в январе и на 12,3% в феврале.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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