Сотрудники МВД раскрыли кражу телевизора в Алтайском крае

В Благовещенском районе Алтайского края полицейские раскрыли кражу телевизора, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сообщается, что житель Благовещенки 1999 года рождения проник на территорию частого дома, хозяева которого долго в нем не появлялись. Злоумышленник пробрался в дом, непосредственно взломав замок входной двери, и украл жидкокристаллический телевизор.

В ходе розыскных мероприятий молодой человек был пойман. Сотрудники полиции изъяли похищенный телевизор по месту жительства подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".