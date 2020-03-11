Главу похоронной службы при администрации Барнаула подозревают в незаконном бизнесе

Главу МУП "Специализированная похоронная служба г. Барнаула" и его отца, специалиста по оказанию ритуальных услуг ООО "Сибинтекс", подозревают в организации незаконного бизнеса, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Отмечается, что в 2018-2020 годах подозреваемые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица, в том числе используя для этого ресурсы муниципального унитарного предприятия. В результате нелегальной деятельности отец и сын заработали по меньше мере 2,25 млн рублей.

В настоящее время правоохранителями проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Отцу и сыну грозит уголовная ответственность по статье "Осуществление незаконной предпринимательской деятельности, совершенное организованной группой". Максимальное наказание, которое может грозить им, – лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тысяч рублей.