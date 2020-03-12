Тепло и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 марта

Улучшение погоды прогнозируют в Алтайском крае на четверг, 12 марта, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -1°C до +4°C. На большей части территории региона без осадков. Ветер 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. На дорогах сильная гололедица, утром возможны изморозь и туман.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -1°C до +1°C. Осадков не прогнозируют. Скорость ветра в краевой столице не превысит 8 м/с. Гололед может осложнить жизнь автолюбителям.