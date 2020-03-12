Стало известно, почему полезно пить воду натощак

Специалисты рассказали о положительном воздействии выпитой натощак воды, сообщает немецкое издание Focus.

Основными плюсами потребления воды натощак эксперты выделили ускорение метаболизма, стимуляцию кровообращения, выведение токсинов из организма, а также рост мышечных клеток. Все это не только благоприятно воздействует на самочувствие, но и положительно сказывается на коже, что предотвращает преждевременное старение.

Также авторы публикации подчеркнули, что питье воды натощак улучшает рост волос и увеличивает их объем, снижает риск возникновения камней в почках и предотвращает цистит, а также укрепляет иммунитет и улучшает работу лимфатической системы организма. При этом, по словам экспертов, натощак лучше пить теплую воду, поскольку это снизит кислотность в желудке и избавит от изжоги.