Как коронавирус завоевывает мир. Карта заражений COVID-19

Весь мир следит за распространением коронавируса. Ежедневно, практически как сводки с фронта, СМИ публикуют новые данные о заразившихся, выздоровевших и погибших. Каждый день все новые территории оказываются захвачены этим вирусом. В разных странах власти отменяют массовые мероприятия и призывают население соблюдать осторожность. В то же время ряд специалистов призывают людей не паниковать, отмечая, что опасность этого вируса серьезно преувеличена. Пока эксперты спорят, мы публикуем инфографику, в которой видно, какие страны успел поразить коронавирус. Отметим, что на момент создания инфографики мы использовали данные за 9 марта 2020 года. Сейчас число заболевших стало еще больше.

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О новом вирусе заговорили в конце 2019 года, когда правительство Китая сообщило Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной болезни в городе Ухань. В начале 2020 года ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а вирус получил название COVID-19. На данный момент коронавирус распространился более чем в 100 странах мира. Самая тяжелая ситуация сложилась в Китае, а из европейских стран больше всех пострадала Италия.