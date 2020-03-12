Как коронавирус завоевывает мир. Карта заражений COVID-19

Весь мир следит за распространением коронавируса. Ежедневно, практически как сводки с фронта, СМИ публикуют новые данные о заразившихся, выздоровевших и погибших. Каждый день все новые территории оказываются захвачены этим вирусом. В разных странах власти отменяют массовые мероприятия и призывают население соблюдать осторожность. В то же время ряд специалистов призывают людей не паниковать, отмечая, что опасность этого вируса серьезно преувеличена. Пока эксперты спорят, мы публикуем инфографику, в которой видно, какие страны успел поразить коронавирус. Отметим, что на момент создания инфографики мы использовали данные за 9 марта 2020 года. Сейчас число заболевших стало еще больше.
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О новом вирусе заговорили в конце 2019 года, когда правительство Китая сообщило Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной болезни в городе Ухань. В начале 2020 года ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а вирус получил название COVID-19. На данный момент коронавирус распространился более чем в 100 странах мира. Самая тяжелая ситуация сложилась в Китае, а из европейских стран больше всех пострадала Италия.
Комментарии
Это просто грипп.
Панику разводят апологеты фрагментации мира, любители империй, имперских войн и тому подобного.
К сожалению недобитые пассионарность есть во многих странах.
Они хотят опять вернуться в их любимое время - вторая половина 19го начало 20 го веков.
Когда людей отправляли в мясорубки, а к-рые и бананы выписывали из за моря и только очень богатые.
От гриппа столько не умирают. Вот и вся разница.
12.03.2020 08:01
- гость -
Когда заболеют ваши родственники и будут умирать вот им про это и расскажите, сразу выздоровят
12.03.2020 08:19
Я
Тушенкой запасся, выживальщик?
Бункер выкопал в лесу, карабин патроны))) Тоже бы посмеялся, но не до смеха.
Везде есть, а на россии почему-то нет. Странно
12.03.2020 08:35
Я
Это чистая экономика. К настоящей пандемии никто не готов - это хаус.
Вице-спикер Госдумы и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой изолировал себя на две недели после возвращения из Парижа.
Вот это он зря!
Наоюорот плотнее надо общаться в госдуредуме надо
12.03.2020 08:38
Коник
Везде есть, а на россии почему-то нет. Странно
Во всех странах начиналось с единиц, у нас загорится к маю как прогнозируют, а вот готовы мы?? У нас есть маски, костюмы, аппараты ИВЛ в достаточном количестве, медицинские кадры которые готовы спать на полу как в госпиталях Уханя. Мы готовы построит за 2 недели больницу на 1000 коек.... Готовы бумажки написать и дать рекомендации. А граждане готовы на самокарантин??? Много вопросов, но нет ответов.