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С 15 апреля материнский капитал начнут оформлять автоматически

, ИА "Амител"
Все необходимые сведения Пенсионный фонд получит самостоятельно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 15 апреля в России начнут автоматически оформлять материнский капитал, сообщается на сайте Министерства труда.

По данным ведомства, выдача сертификата на материнский капитал в России станет первой социальной государственной услугой, которая предоставляется гражданину автоматически, без его участия. Если мать зарегистрирована на портале "Госуслуги", то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете.

При этом все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно, взаимодействуя с другими подразделениями и инстанциями.

"Такую задачу – максимально упростить процедуры получения материнского капитала – ставил перед нами президент", – отметил глава Минтруда Антон Котяков.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.03.2020 09:08
- гость -

алилуя!

А то все выплаты пенсионерам - по заявлению. На написал - не получил

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