С 15 апреля материнский капитал начнут оформлять автоматически

С 15 апреля в России начнут автоматически оформлять материнский капитал, сообщается на сайте Министерства труда.

По данным ведомства, выдача сертификата на материнский капитал в России станет первой социальной государственной услугой, которая предоставляется гражданину автоматически, без его участия. Если мать зарегистрирована на портале "Госуслуги", то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете.

При этом все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно, взаимодействуя с другими подразделениями и инстанциями.

"Такую задачу – максимально упростить процедуры получения материнского капитала – ставил перед нами президент", – отметил глава Минтруда Антон Котяков.