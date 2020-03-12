Харви Вайнштейну стало плохо после оглашения приговора

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн пожаловался на боли в груди после того, как судья огласил приговор по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу, сообщает РИА "Новости". Согласно решению суда, Вайнштейну предстоит отсидеть 23 года в тюрьме.

Подсудимый прибыл на процесс в каталке. Недавно ему сделали операцию по стентированию сердца.

Отбыть полноценный день в тюрьме после вынесения приговора Вайнштейну не удалось. В связи с жалобами на боль в груди продюсера госпитализировали в больницу.

Как ранее писал amic.ru, The New York Times опубликовала материал о том, что от домогательств Вайнштейна страдали его сотрудницы на протяжении 30 лет. Продюсер требовал от них близости в обмен на карьерный рост.

После этого материала от него ушла его жена. Обвинения в домогательстве подтвердили и ряд известных актрис, в числе которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Эшли Джадд. Напомним, Вайнштейн работал над такими картинами, как дилогия режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" и серия фильмов "Крик". Он был награжден "Оскаром" за продюсирование "Влюбленного Шекспира".