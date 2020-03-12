Харви Вайнштейну стало плохо после оглашения приговора

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн пожаловался на боли в груди после того, как судья огласил приговор по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу, сообщает РИА "Новости". Согласно решению суда, Вайнштейну предстоит отсидеть 23 года в тюрьме.
Подсудимый прибыл на процесс в каталке. Недавно ему сделали операцию по стентированию сердца.
Отбыть полноценный день в тюрьме после вынесения приговора Вайнштейну не удалось. В связи с жалобами на боль в груди продюсера госпитализировали в больницу.
Как ранее писал amic.ru, The New York Times опубликовала материал о том, что от домогательств Вайнштейна страдали его сотрудницы на протяжении 30 лет. Продюсер требовал от них близости в обмен на карьерный рост.
После этого материала от него ушла его жена. Обвинения в домогательстве подтвердили и ряд известных актрис, в числе которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Эшли Джадд. Напомним, Вайнштейн работал над такими картинами, как дилогия режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" и серия фильмов "Крик". Он был награжден "Оскаром" за продюсирование "Влюбленного Шекспира".
Комментарии
Есть известная поговорка: "Сука не захочет - кобель не вскочит"
Эти женщины с низкой социальной ответственностью сами согласились и таки получили карьерный рост. Значит условия договорённости не были нарушены.
Он конечно не ангел и далеко не ангел, но ... проститутки, получив взамен секса то что хотели, вдруг оскорбились, что они были проститутками и потребовали возложить всю вину за свою продажность на Босса.
Этот срок признание того, что "женщины с низкой социальной ответственностью", дав взятку своим телом, незаконно получали роли, известность и естественно, деньги.
Не знаю как у них, но у нас, кто дает и кто берет взятку по закону одинаково несут ответственность. Их тоже посадят? А как быть с теми денежками, которые женщины получается незаконно получали за свои роли?
Вам двоим следует родиться женщинами и остаться без работы. И вот тогда можно будет посмотреть чем займетесь....
Удивительная система, пока человек молод и знаменит, он делает много неподобающих вещей, и все не замечают это. Но стоит ему состариться и его популярность ослабевает, начинаются скандалы. Так было с Джексоном, с Ванштейном и другими.
А что же знаменитая Фемида и ее справедливость? Вот так это работает?
10:03- гость - "будет посмотреть чем займетесь...."
И вы занялись проституцией, продаете свое тело. Телефончик для рекламы бы оставили, может кто и позвонит...
12.03.2020 10:10
- гость -
И вы занялись проституцией, продаете свое тело.
не порите чушь.
Речь идет о том , что осуждать человека можно только побывав в его ситуации и не сделав подобных ошибок....
Задрать хвост и взять на клыка за роль или рекомендацию на роль - это правило хорошего тона в Голливуде с незапамятных времён.
Понятно что он пользовался этим, но это тот случай когда не оскудеет рука дающая и не отсохнет берущая.
Просто на бытовом уровне, мир принадлежит истеричкам, которые пользуются этим.
12.03.2020 10:03
- гость -
А кто в данной ситуации оставался без работы? Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Эшли Джадд? Могли бы пойти посудомойками, а не в койку скакать.
12.03.2020 09:40
- гость -
Есть известная поговорка: "Сука не захочет - кобель не вскочит"
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Сейчас новая пословица: "Кобелёк не захочет - кобель не вскочит",
Поймают тебя, 9:40, пара физически крепких голубчиков и оприходуют в кустиках, фамилию не спросят.
Что вы тетя
Мнете писю
Не вижу ничего плохого если женщина отблагодарила мужчину. Все всеми пользуются, так или иначе.
Пострадавший от рук некой тёти Ремка решил пожаловаться
Если бы актрисы могли получить роль только благодаря таланту, зачем им какой-то вонючий вайнштейн.
12.03.2020 10:33
- гость -
Пострадавший от рук некой тёти Ремка решил пожаловаться
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Тётя, видимо, его работодательница. Ремка страдает от её жесткой, в прямом смысле, руки, но терпит.
Преступник должен сидеть в тюрьме - но это не про наше общество...
Свободу товарищу Вайнштейну!
Затюкали уже больного мужчину в инвалидной коляске да старости лет
Речь идет о том , что осуждать человека можно только побывав в его ситуации и не сделав подобных ошибок.
сами раздвинули ноги ,а потом предъявы кидать начали.
Не понятно зачем российские журналисты так преподносят, типа предложил она согласилась.
В уголовной статье используется формулировка принуждение с применением насилия.
Читаешь комменты и понимаешь, до чего больно наше общество. Мы полностью заслужили ту страну и ту власть в которой и при которой сейчас прозябает большая часть населения.