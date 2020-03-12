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Харви Вайнштейну стало плохо после оглашения приговора

, ИА "Амител"
Продюсеру назначили 23 года лишения свободы
Харви Вайнштейн / Фото: Hollywoodreporte

Харви Вайнштейн / Фото: Hollywoodreporte

Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн пожаловался на боли в груди после того, как судья огласил приговор по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу, сообщает РИА "Новости". Согласно решению суда, Вайнштейну предстоит отсидеть 23 года в тюрьме.

Подсудимый прибыл на процесс в каталке. Недавно ему сделали операцию по стентированию сердца.

Отбыть полноценный день в тюрьме после вынесения приговора Вайнштейну не удалось. В связи с жалобами на боль в груди продюсера госпитализировали в больницу.

Как ранее писал amic.ru, The New York Times опубликовала материал о том, что от домогательств Вайнштейна страдали его сотрудницы на протяжении 30 лет. Продюсер требовал от них близости в обмен на карьерный рост.

После этого материала от него ушла его жена. Обвинения в домогательстве подтвердили и ряд известных актрис, в числе которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Эшли Джадд. Напомним, Вайнштейн работал над такими картинами, как дилогия режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" и серия фильмов "Крик". Он был награжден "Оскаром" за продюсирование "Влюбленного Шекспира".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.03.2020 09:40
- гость -

Есть известная поговорка: "Сука не захочет - кобель не вскочит"
Эти женщины с низкой социальной ответственностью сами согласились и таки получили карьерный рост. Значит условия договорённости не были нарушены.

12.03.2020 09:53
- гость -

Он конечно не ангел и далеко не ангел, но ... проститутки, получив взамен секса то что хотели, вдруг оскорбились, что они были проститутками и потребовали возложить всю вину за свою продажность на Босса.

12.03.2020 10:01
- гость -

Этот срок признание того, что "женщины с низкой социальной ответственностью", дав взятку своим телом, незаконно получали роли, известность и естественно, деньги.
Не знаю как у них, но у нас, кто дает и кто берет взятку по закону одинаково несут ответственность. Их тоже посадят? А как быть с теми денежками, которые женщины получается незаконно получали за свои роли?

12.03.2020 10:03
- гость -

Вам двоим следует родиться женщинами и остаться без работы. И вот тогда можно будет посмотреть чем займетесь....

12.03.2020 10:08
- гость -

Удивительная система, пока человек молод и знаменит, он делает много неподобающих вещей, и все не замечают это. Но стоит ему состариться и его популярность ослабевает, начинаются скандалы. Так было с Джексоном, с Ванштейном и другими.

А что же знаменитая Фемида и ее справедливость? Вот так это работает?

12.03.2020 10:10
- гость -

10:03- гость - "будет посмотреть чем займетесь...."

И вы занялись проституцией, продаете свое тело. Телефончик для рекламы бы оставили, может кто и позвонит...

12.03.2020 10:14
- гость -

12.03.2020 10:10
- гость -
И вы занялись проституцией, продаете свое тело.

не порите чушь.
Речь идет о том , что осуждать человека можно только побывав в его ситуации и не сделав подобных ошибок....

12.03.2020 10:15
- гость -

Задрать хвост и взять на клыка за роль или рекомендацию на роль - это правило хорошего тона в Голливуде с незапамятных времён.
Понятно что он пользовался этим, но это тот случай когда не оскудеет рука дающая и не отсохнет берущая.
Просто на бытовом уровне, мир принадлежит истеричкам, которые пользуются этим.

12.03.2020 10:20
- гость -


12.03.2020 10:03
- гость -

А кто в данной ситуации оставался без работы? Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Эшли Джадд? Могли бы пойти посудомойками, а не в койку скакать.

12.03.2020 10:23
- гость -

12.03.2020 09:40
- гость -
Есть известная поговорка: "Сука не захочет - кобель не вскочит"
------------------------------------------------------
Сейчас новая пословица: "Кобелёк не захочет - кобель не вскочит",
Поймают тебя, 9:40, пара физически крепких голубчиков и оприходуют в кустиках, фамилию не спросят.

12.03.2020 10:32
Ремка

Что вы тетя
Мнете писю

12.03.2020 10:33
- гость -

Не вижу ничего плохого если женщина отблагодарила мужчину. Все всеми пользуются, так или иначе.

12.03.2020 10:33
- гость -

Пострадавший от рук некой тёти Ремка решил пожаловаться

12.03.2020 10:37
- гость -

Если бы актрисы могли получить роль только благодаря таланту, зачем им какой-то вонючий вайнштейн.

12.03.2020 10:38
- гость -

12.03.2020 10:33
- гость -
Пострадавший от рук некой тёти Ремка решил пожаловаться
--------------------------
Тётя, видимо, его работодательница. Ремка страдает от её жесткой, в прямом смысле, руки, но терпит.

12.03.2020 10:39
- гость -

Преступник должен сидеть в тюрьме - но это не про наше общество...

12.03.2020 10:40
- гость -


Свободу товарищу Вайнштейну!

12.03.2020 10:52
- гость -

Затюкали уже больного мужчину в инвалидной коляске да старости лет

12.03.2020 10:59
Коник

Речь идет о том , что осуждать человека можно только побывав в его ситуации и не сделав подобных ошибок.

сами раздвинули ноги ,а потом предъявы кидать начали.

12.03.2020 11:38
- гость -

Не понятно зачем российские журналисты так преподносят, типа предложил она согласилась.
В уголовной статье используется формулировка принуждение с применением насилия.

12.03.2020 11:42
АБОРИГЕН

Читаешь комменты и понимаешь, до чего больно наше общество. Мы полностью заслужили ту страну и ту власть в которой и при которой сейчас прозябает большая часть населения.

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