Барнаул присоединился к всероссийскому марафону "ЗаБег"

Барнаул стал одним из 85 городов России, в которых состоится всероссийский марафон "ЗаБег", сообщили amic.ru организаторы мероприятия. Тысячи любителей спорта примут участие в акции.

"11 часовых поясов и один старт для нескольких тысяч любителей спорта. Это больше чем забег. Это мировой рекорд, – обещают организаторы. – Самый крупный полумарафон с синхронным стартом: четыре дистанции, крутая фан-зона и яркий праздник от Калининграда до Камчатки".

Информационным партнером мероприятия стала медиагруппа FM-Продакшн. Медиагруппа планирует не только оказать "ЗаБегу" поддержку, но и собрать свою беговую команду.

Мероприятие начнется одновременно по всей России. Старт запланирован на 31 мая.

Спортивный фестиваль в центре твоего города. Получить актуальную информацию о мероприятии и зарегистрироваться как участник забега можно на сайте забег.рф.