Том Хэнкс с супругой заболели коронавирусом

Знаменитый голливудский актер, звезда фильмов "Форрест Гамп" и "Зеленая миля" Том Хэнкс заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter, уточнив, что аналогичный диагноз поставили и его супруге Рите Уилсон.

Будучи в Австралии, они почувствовали недомогание. У Уилсон периодически был сильный озноб. Семейная пара сдала анализы на коронавирус. Они оказались положительными. Теперь артисту и его жене предстоит временная изоляция и лечение.

Том Хэнкс – один из любимых актеров у зрителей всех возрастов. Его даже признавали самым надежным общественным деятелем в Америке. Актер известен по таким фильмам, как "Спасти рядового Райана", "Терминал".

За роли в картинах "Форрест Гамп" и "Филадельфия" Хэнкс был награжден "Оскаром". В 2020 году актер остановился в шаге от еще одной главной кинематографической награды. За превосходную игру в фильме "Прекрасный день по соседству" он был одним из претендентов на победу в номинации "Лучший актер второго плана", но в итоге победил Брэд Питт ("Однажды в… Голливуде").