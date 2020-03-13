Из обороны – в наступление. Алтайские компании придумали, как победить "Холидей"

Алтайские производители нашли способ, как выиграть дела у новосибирской сети "Холидей". Сейчас компания подала в суд на 43 бывших партнера-поставщика и требует с них в общей сумме 230 млн рублей за товар, который ретейлер получил и успел продать. Первые суды "Холидею" удалось выиграть. Однако сейчас к делу подключились юристы со всей Сибири, которые доказывают, что требования конкурсного управляющего необоснованны. Но выиграть дела и "отбиться" от нападок "Холидея" алтайским бизнесменам теперь мало, они хотят выйти на президента и внести изменения в ряд российских законов.

Спасение "утопающих"

43 алтайских поставщика, на которых в 2019 году конкурсный управляющий "Холидея" Трофим Кузнецов подал в суд, объединились и сформировали инициативную группу по правовой защите. Как пояснила руководитель бюро по защите прав предпринимателей новосибирского отделения "Опора России" Наталья Пинигина, юристы изучили 150 томов дела "Холидея" и сумели найти способ, который поможет выиграть суд у новосибирской сети.

"Мы видим, что ситуация переломилась в нашу сторону. Во всех последующих судах мы будем доказывать, что между предприятиями-поставщиками и самой сетью обычная хозяйственная деятельность. Мы думаем, что данный фактор нам удастся доказать, и судам придется углубляться в проблему и рассматривать дела более тщательно", – говорит Ольга Карюкина, юрист ООО "ТД Алтан".

Под термином "обычная хозяйственная деятельность" понимают долговременную и регулярную работу сети и поставщика, пояснила Наталья Пинигина.

"Закон разрешает признавать сделки, совершенные за несколько месяцев до банкротства, недействительными. Но эта норма направлена на выявление сделок по выводу активов должника, например, покупка стула за 10 млн рублей. Добросовестные партнеры, годами работавшие с сетью, не должны страдать. Проблема еще в том, что термин "обычная хозяйственная деятельность" в законе плохо сформулирован", – отмечает юрист.

Исправить несовершенные законы

Чтобы в аналогичную ситуацию не попали и другие поставщики, работающие с торговыми компаниями по всей России, сибирские предприниматели намерены добиться изменений в федеральные законы "О банкротстве" и "О торговле". Например, сумму долга, при которой компании могут подать заявление о банкротстве, сделать зависимой от ее активов.

"Сейчас по закону сумма долга составляет всего лишь 300 тыс. рублей. Что она значит для "Холидея", актив которого 2,5 млрд? Ничего", – говорит Наталья Пинигина.

Также поставщики предлагают обязать компании, находящиеся на грани банкротства, оповещать партнеров о своей неплатежеспособности. А чтобы ретейл мог рассчитывать на помощь, ввести его обязательное страхование. В этом случае все финансовые проблемы будут покрываться за счет спецфонда, а не добросовестных поставщиков, поясняют авторы поправок.

Все эти предложения предприниматели собираются донести до депутатов Госдумы.

К президенту через губернатора

А пока представители ОНФ и органов власти, предприниматели обратились к Владимиру Путину с просьбой "принять все возможные меры," чтобы приостановить судебные разбирательства с "Холидеем" и провести прокурорскую проверку в отношении руководства этой компании. А чтобы президент точно услышал предпринимателей, они просят содействия у губернатора Алтайского края.

"Я бы хотел обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, который является членом президиума государственного совета при президенте России. Пусть он вынесет этот вопрос, эту проблему на федеральном уровне. Тогда и президент может дать поручение Генпрокуратуре проверить работу "Холидея" и всех компаний, которые зарегистрированы на руководителя сети Николая Скороходова", – говорит директор "Ренессанс Косметик" Александр Гладышев.

Доказывать и выигрывать

Сейчас бюро по защите прав предпринимателей разъясняет экс-партнерам "Холидея", что нужно сделать, чтобы выиграть судебные споры. Для этого, по словам Пинигиной, необходимо совершить три несложных шага:

запросить выписки с расчетных счетов "Холидея", которые покажут регулярную и долговременную работу с сетью; подготовить документы за последний год, подтверждающие, что каждая поставка в "Компанию Холидей" оплачивалась с просрочками; посчитать среднюю просрочку и расходы на представителей.

"Чтобы выиграть суды, нужно сформировать доказательственную базу и получить от "Холидея" документы, которые нам нужны. В первых делах, которые были проиграны, юристы этого не сделали, а судьи не подсказали. Поэтому в апелляции мы пытаемся получить эти документы. То, что нам удовлетворили ходатайства о предоставлении выписок с расчетных счетов сети, очень хорошо. Теперь каждый поставщик должен доказать, что вел обычную хозяйственную деятельность, и все выиграют", – уверена Наталья Пинигина.

О чем спор с "Холидеем"?

Компания "Холидей" признана банкротом в 2019 году. В сентябре прошлого года конкурсный управляющий сети Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы оспорить все выплаты за месяц до банкротства. Это значит, что предприятиям, которые получили от "Холидея" деньги за поставленный товар, придется их вернуть. Естественно, свой товар назад они не получат.

Под удар попали 95 компаний-поставщиков со всей Сибири, из которых 43 – из Алтайского края. В их числе "Парфюм Алтай", с которого "Холидей" требует вернуть 30 млн рублей, "Кондитерская фирма Алтай" (8,2 млн), Барнаульский молочный комбинат (3 млн), "Алтайские колбасы" (2,2 млн).

Алтайские бизнесмены говорят, что они и не предполагали, что крупнейший ретейл Сибири окажется на грани краха. Ведь компании выдали кредит крупнейшие банки страны, а значит, подтвердили ее финансовую состоятельность. Многие производители признаются, что если не смогут выиграть дела и будут вынуждены вернуть деньги, то просто свернут бизнес. Это значит, что без работы могут остаться около трех тысяч граждан региона. А всего в фирмах, с которыми судится "Холидей", трудятся почти 16 тысяч человек.