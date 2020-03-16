У каждого "Своя компания": мягкий ресторан открылся в Барнауле

Новое уютное местечко, где вкусно и недорого кормят, появилось на улице Балтийской. Это ресторан "Своя компания". Его организовал владелец крупной сети ресторанов краевой столицы. Заведение работает по франшизе сети города Екатеринбурга.

Зелень, книги, удобные столики, мягкие диванчики и стулья, приятная музыка и вкусная еда встречают барнаульцев уже не первый день. В ресторане большое меню и никто из гостей не уходит голодным: супы, горячие блюда, закуски, роллы, пицца, десерты. Для маленьких посетителей ресторана есть детское меню и игровая зона с игрушками и развлечениями.

Тем, кто не ест мясо, повара ресторана готовят вегетарианские блюда, а для тех, кто соблюдает Великий пост, – постные. Мягкий ресторан поддерживает большие компании и на такой случай припас банкетное меню.

Создатели сети называют свое детище мягкими ресторанами. Мягкость во всем – это фишка "Своей компании", которую, кстати, сложно скопировать. Она присутствует в интерьере, в неповторимой атмосфере с приятной музыкой и теплым светом.

Барнаульцы уже оценили уютный интерьер ресторана, приятную атмосферу и отличную кухню. Как сообщают создатели ресторана, с 23 марта запускается бизнес-ланч и доставка готовых блюд.

Команда ресторана не боится, что их концепцию будут копировать, так как сложно скопировать душу и эмоции. Даже если сделать такой же интерьер и меню, "Своя компания" не получится.

Ресторан "Своя компания"

г. Барнаул, ул. Балтийская, 20

Тел.:+7 (3852) 99-20-40

Сайт: barnaul.svoya-kompaniya.ru