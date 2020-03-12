"Поднял страну с колен". Матвиенко объяснила обнуление сроков Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение Госдумы обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы он снова мог принять участие в выборах, сообщает "Интерфакс".
"Мы должны отдать должное тому, что было сделано для развития страны Владимиром Владимировичем Путиным за последние 20 лет, – аргументировала Матвиенко. – Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене. А главное, мне кажется, – вернул стране и ее гражданам достоинство".
Спикер Совфеда выразила уверенность, что участие действующего президента в выборах 2024 года пойдет только на благо государству.
Матвиенко считает, что это обеспечит эффективное государственное управление и обесценит любые спекуляции по поводу преемника.
Напомним, поправки включают целый ряд изменений в политическом устройстве власти в России. Во-первых, четко обозначится роль Госсовета, состав которого будет назначать президент. Если сейчас это неконституционная совещательная структура, то после принятия поправок в главном документе страны закрепят его полномочия.
Также изменится роль Госдумы в вопросе формирования правительства. В настоящее время президент представляет Госдуме кандидата на пост премьер-министра и получает ее согласие на его назначение (иной вариант при нынешнем составе нижней палаты парламента и порядке ее формирования представить крайне трудно), после чего глава правительства сам назначает министров.
После поправок Госдума будет рассматривать предложенную президентом кандидатуру главы правительства, а также вице-премьеров и министров. И может не согласиться с президентом, а утвердить других претендентов на эти посты. Глава государства будет обязан их утвердить. Правда, у него не будет возможности отстранять министров, контролировать армию и силовые структуры, руководителей которых он назначает в консультациях с Советом Федерации.
Главу государства наделяют правом отстранять судей Конституционного суда, Верховного суда, а также кассационных и апелляционных судов в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.
Отражено в поправках и предложение ограничения сроков пребывания на посту президента. Сейчас нельзя занимать этот пост более двух сроков подряд. Но после ухода с него политик может вернуться "через срок", чем в свое время воспользовался сам Путин, когда в 2008-2012 годах главой государства был Дмитрий Медведев. В будущем пребывание на президентском посту ограничат двумя сроками.
При этом сроки правления Владимира Путина перед выборами 2024 года благодаря поправке, внесенной Валентиной Терешковой, обнулятся.
"Регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу", – гласит текст поправки.
Также кандидатам в депутаты, сенаторы, главы регионов, судьи или иные федеральные должности запрещено иметь зарубежное гражданство и право на постоянное жительство в другом государстве. Они должны проживать в России не менее 25 лет.
Еще поправки предусматривают приоритет российского основного закона над международным правом и тот факт, что МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума.
Автор пояснительной записки к поправкам уточняет, что изменения в Конституцию должны пройти одобрение на всенародном голосовании.
Комментарии
Ох тыж ёёёёё.....
Валька -комсомолка высказалась, вслед за "чайкой"
А поздно Валя, вы не первая лизнули.
вертят конституцию на
поднял с колен и поставил раком
отдать должное тому, что было сделано для развития страны
Да собственно ничего не сделано.
К упадку и деградации привел
Если Пыня съедет или боты двинет у этих пандемия начнётся
Теперь я из принципа пойду на референдум, что бы сказать свое веское "нет"!!!
Ироды, такую мноходовку разыграли.....
Следующей инициативой ВВП будет, замуровать его в Кремлевской стене?
Вот она та самая поправочка, ради которой и замутили конституцию править... Но я даже не мог предположить, что это будет так нагло и беспардонно...
Правильно говорит орденоноска "Андрея Первозванного" и всех " Заслуг перед Отечеством" различных степеней.
Обнуление сроков противоречит Конституции и определению Конституционного суда 1998 года. Тогда суд признал, что первый срок Ельцина после принятия новой Конституции (а не поправок!!!) не обнуляется, а два срока подряд - конституционный предел! Зорькин был членом того суда...
он вам не ВВП он вам ВВВ (Врал-Врет и будет-Врать)
главная проблема России - не честные своему слову люди !!!
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 05.11.98 N 134-О
"Из изложенного с очевидностью вытекает, что избиратели, голосуя в 1996 году за кандидатуру действовавшего Президента Российской Федерации, исходили из того, что избирают его на второй срок полномочий в соответствии со статьей 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Свободные выборы, согласно статье 3 (часть 3) Конституции Российской Федерации, являются высшим непосредственным выражением власти народа. В этой связи доводы о том, что предусмотренное статьей 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации ограничение продолжительности полномочий одного и того же Президента двумя сроками подряд относится якобы только к случаю, когда оба срока полностью имели место в период действия нынешней Конституции Российской Федерации, и что указанный в пункте 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения" срок не является первым сроком в смысле статьи 81 (часть 3), вступают в противоречие с выраженной на выборах волей народа.
Необходимо учесть, что сам Президент Российской Федерации, являясь согласно статье 80 (часть 2) Конституции Российской Федерации гарантом Конституции Российской Федерации, неоднократно публично заявлял, что на очередных выборах в 2000 году не будет баллотироваться на должность Президента Российской Федерации на следующий срок полномочий, ибо это было бы нарушением Конституции Российской Федерации, и что он не намерен добиваться ее изменения ради выдвижения своей кандидатуры".
На выходных был в Новосибирске - третьем по величине городе РФ. Убитые советские троллейбусы - кое как доехал - думал развалится и ужасные дребезжащие древние трамваи. Китаец есть знакомый - он назвал Новосиб маленьким страшным городом.ЭТО ТРЕТИЙ ГОРОД В РОССИИ! Все что нужно знать о поднятии с колен
ПУТИН-УХОДИ!
Путину - НЕТ!!!
Остановите Путина!!!
считаю любого путиниста или сволочью или добровольным идиотом
Она права. Путин только для них и работал все двадцать лет! Для них - для депутатов, чиновников и своих друзей!!! Для простых граждан только увеличивались поборы, налоги, увеличение пенсионного возраста. Вся власть построена на обогащение власть имущих, обнищанию народа.
Против Путина верещат те, кто хочет халявы, идиоты и мазохисты. Я помню времена, когда собственное авто, квартира казались несбыточной мечтой. Рабочих мест был избыток, но платили копейки. Бесплатную квартиру надо было ждать от 10 лет и до конца жизни.Кто понимает, что от добра добра не ищут поддерживают Путина, пусть хоть 10 сроков будет президентом.
Что то надоели эти вставания с колен, Сталинграды, курские дуги и мнгоходовочки.
Хочется просто нормальной жизни как в цивилизованной части человечества. Благо все для этого есть.
Что вперёд, у хохлушки харя треснет или у народа терпение???
Она права. Путин только для них и работал все двадцать лет!
И она надеется на свою пожизненную должность.
Пусть валит и своё матвиенко забирает, и томенко с романенкой!
И всю остальную шушару!
12.03.2020 11:14
Коник
Непонятное благодушие - людей которые участвуют в не законном захвате власти обычно называют преступниками...
12.03.2020 11:18
Антон
Это ты развитой социализм описАл во всей его красе)
как все просто белое может быть черным и любым цветом как ИМ угодно.
Чаушеску тоже срок обнулил
12.03.2020 11:18
Антон
А Путин то тут с какого бока? Он что ли повысил спрос на нефть? Нет. Его заслуга тут такая же, как заслуга Горбачева в крахе совка, т.е. нет тут никаких заслуг в обоих случаях.
Гарант Конституции! Как хочет так и гарантирует...
даааа ну нарооод!!! реально гнилой. ничего не ценят, не помнят, Кого вы в президентом-то хотите??? лживых анальных и собчачек, которые смуту в сране только наводят. , начнется вам, и развал и нищета, и репрессии. засуните свои языки в .опу и вспоминать бедете как была, да какие же были дураки...
вернее уронил
12.03.2020 11:43
- гость -
ну, ты-то, умный и образованный! Тебя и послушаем!!!
Было уже такое в истории.
В Латинской Америке середины прошлого века с их военно-фашистскими хунтами.
Это "доктрина Монро" США неоколонизации изнутри.
Страны разграбляются изнутри через подкуп элит, приведение во власть агентуры американских спецслужб, назначение колониального олигархата, через который в США массово вывозятся деньги от грабежа природных ресурсов стран-колоний.
На защите колониального статуса собственных стран стоят временно подкупаемые "защитнички отечества" всех продажных мастей, которым временно дается пенсия в 40 лет, которые маршируют на бечисленных пышных парадах в честь каких-то местячковых побед, разодетые в яркие петушиные формы, увешанные орденами и медалями. Во главе военной хунты ставится бессменный диктатор из агентуры США.
Проводятся массовые репрессии, казни и убийства тех, кто пытается бороться за свободу и независимость своих стран.
Всё кончается, когда в колонии иссякают рентабельные ресурсы и месторождения. Тут же прекращается подкуп вояк, гебилов. ментов. Диктатура сыпется. Народ сводит счеты со своими силовиками, выполнявшими роль оккупационных полицаев.
Но страны уже обречены навсегда остаться нищими и технологически отсталыми полуколониями.
У этой страны было вагон возможностей встать на путь развития.
Вместо этого страна выбрала самолюбование, козыряние прошлыми заслугами, разграбление, патриархальность, реваншизм и бряцание оружием.
12.03.2020 11:43
- гость -
Лучше будет работать тот кто после окончания срока будет как простой гражданин пользоваться достижениями страны которые сам создал.
А не привилегиями которые себе сам утвердил.
Старческая деменция высказалась.