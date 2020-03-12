"Поднял страну с колен". Матвиенко объяснила обнуление сроков Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение Госдумы обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы он снова мог принять участие в выборах, сообщает "Интерфакс".

"Мы должны отдать должное тому, что было сделано для развития страны Владимиром Владимировичем Путиным за последние 20 лет, – аргументировала Матвиенко. – Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене. А главное, мне кажется, – вернул стране и ее гражданам достоинство".

Спикер Совфеда выразила уверенность, что участие действующего президента в выборах 2024 года пойдет только на благо государству.

Матвиенко считает, что это обеспечит эффективное государственное управление и обесценит любые спекуляции по поводу преемника.

Напомним, поправки включают целый ряд изменений в политическом устройстве власти в России. Во-первых, четко обозначится роль Госсовета, состав которого будет назначать президент. Если сейчас это неконституционная совещательная структура, то после принятия поправок в главном документе страны закрепят его полномочия.

Также изменится роль Госдумы в вопросе формирования правительства. В настоящее время президент представляет Госдуме кандидата на пост премьер-министра и получает ее согласие на его назначение (иной вариант при нынешнем составе нижней палаты парламента и порядке ее формирования представить крайне трудно), после чего глава правительства сам назначает министров.

После поправок Госдума будет рассматривать предложенную президентом кандидатуру главы правительства, а также вице-премьеров и министров. И может не согласиться с президентом, а утвердить других претендентов на эти посты. Глава государства будет обязан их утвердить. Правда, у него не будет возможности отстранять министров, контролировать армию и силовые структуры, руководителей которых он назначает в консультациях с Советом Федерации.

Главу государства наделяют правом отстранять судей Конституционного суда, Верховного суда, а также кассационных и апелляционных судов в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

Отражено в поправках и предложение ограничения сроков пребывания на посту президента. Сейчас нельзя занимать этот пост более двух сроков подряд. Но после ухода с него политик может вернуться "через срок", чем в свое время воспользовался сам Путин, когда в 2008-2012 годах главой государства был Дмитрий Медведев. В будущем пребывание на президентском посту ограничат двумя сроками.

При этом сроки правления Владимира Путина перед выборами 2024 года благодаря поправке, внесенной Валентиной Терешковой, обнулятся.

"Регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу", – гласит текст поправки.

Также кандидатам в депутаты, сенаторы, главы регионов, судьи или иные федеральные должности запрещено иметь зарубежное гражданство и право на постоянное жительство в другом государстве. Они должны проживать в России не менее 25 лет.

Еще поправки предусматривают приоритет российского основного закона над международным правом и тот факт, что МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума.

Автор пояснительной записки к поправкам уточняет, что изменения в Конституцию должны пройти одобрение на всенародном голосовании.