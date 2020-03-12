Социологи выяснили, сколько россиян спят крепко

ВЦИОМ опросил совершеннолетних россиян об их сне и выяснил, что легко засыпает только половина опрошенных, а около четверти наших граждан почти не видят сны, сообщает РИА "Новости".

По данным исследования, россияне спят в среднем по семь часов. Причем только 53% может заснуть быстро и без проблем. Бодрость после сна испытывает также только 53%, в то время как 43% опрошенных долго не могут проснуться.

Регулярные сновидения есть лишь у пятой части респондентов. При этом 2% могут видеть сны раз в год, а более четверти россиян почти их не видят. По статистике, женщины видят сны чаще, чем мужчины.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиянок в свободное время занимаются домашними делами, детьми и дачей.